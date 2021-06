Nehéz helyzetbe került a félegyházi macskamentő páros

Több száz kóbor macska él Kiskunfélegyháza utcáin, ivartalanításuk híján az állomány folyamatosan szaporodik. Ugyanakkor a Kiskunfélegyházi Cicamentők, pontosabban Rékasi Szilvia és lánya, Belecz Natália képtelenek több állatot befogadni az otthonukban kialakított ideiglenes befogadóhelyen. Telt házzal és üres kasszával próbálják átvészelni a jelenlegi nehéz helyzetet.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A Kossuth­város egyik családi házában él a két cicamentő. Anya és lánya minden nap hajnalban kelnek, hogy még munkába indulás előtt ellássák a náluk élő több mint nyolcvan macskát. Munka után pedig tovább folytatják az önkénteskedést. A cicák gondozása mellett minden nap több hívást is kapnak: kóbor vagy elütött cicák mentéséhez hívják őket. Bár erejük, idejük és pénztárcájuk kifogyóban van, soha nem mondanak nemet. A baon.hu-nak elmondták, a befogadott állatokat azon túl, hogy etetik, itatják, ivartalanítják, többször is kell oltani, féregteleníteni. Ez azonban tetemes összegbe kerül, már közel háromszázezer forintos adósságuk halmozódott fel az állatorvosi rendelővel szemben.

A két macskamentő által létrehozott Segíts a Macskákon Alapítvány kiadása napról napra szaporodik, hiszen folyamatosan végzik a kóbor­macska-kolóniák ivartalanítását is, megakadályozva ezzel a túl­szaporodást.

– Ha van egy kis szabadidőnk, akkor kimegyünk, csapdával befogunk néhány macskát, ivartalanítás és lábadozás után pedig visszavisszük őket – sorolta Szilvia, aki arra kéri azokat, akik etetik a kóbor macskákat, hogyha nem is tudják befogadni őket, de legalább féregtelenítésükről, fogamzásgátlásukról gondoskodjanak.

– A probléma gyökere onnan ered, hogy hazánkban jelenleg nincs olyan jogszabály, amely a macskák tartását szabályozza. Nem kötelező az ivartalanítás, a csipezés és az oltás sem. Nem úgy, mint a kutyáknál. Miközben kötelező önkormányzati feladat a kóbor kutyák befogása, ez a macskákra nem vonatkozik – nyilatkozta a baon.hu-nak Rékasi Szilvia, aki beszámolt arról a pozitív országos kezdeményezésről is, miszerint az 5 ezer lélekszám alatti települések önkormányzatai pályázhatnak a kutyák és macskák ivartalanítására. Rékasi Szilvia szerint erre a lehetőségre a nagyobb településeken, városokban is nagy szükség lenne. Éppen ezért tavasszal alapítványuk is meghirdetett egy ivartalanítási akciót, melynek keretében vállalták a költségek felét. Ennek köszönhetően 87 cicát ivartalanítottak Félegyházán az elmúlt hónapokban.

– Nagyon bízunk az egyszázalékos felajánlásokban, az így befolyt támogatásokból tervezzük kifizetni az ivartalanítások okán felszaporodott orvosi költséget – vette át a szót Belecz Natália, aki örömmel számolt be arról, hogy szerencsére vannak állandó támogatóik, illetve sikerrel működik a nemrég indított tündérkeresztszülői programjuk is, melynek keretében már huszonöt macskának van gazdája, akik minden hónapban 5 ezer forintot utalnak az ellátásukra.

– Nagy segítség lenne, ha nem az otthonunkban, hanem egy saját telephelyen tarthatnánk a macskákat. Egy telephelyen sokkal szakszerűbb ellátást tudnánk az állatoknak biztosítani. Sőt, ott önkéntes segítőket is fogadhatnának. Egy telephely létesítése viszont sok pénzbe kerül. Több alkalommal is kértünk már segítséget az önkormányzattól, de eddig csak elutasítást kaptunk. A telephely megvalósítása okán tavaly ősszel aláírásokat is gyűjtöttünk, amit szintén elküldtünk a városházára, de azzal kapcsolatban sem kaptunk semmilyen visszajelzést – panaszolta Rékasi Szilvia, aki őszintén beszélt arról is, hogy már csak a macskák gyógyító dorombolása tartja bennük a lelkesedést.

Aki szeretné támogatni a Segíts a Macskákon Alapítvány munkáját, a 11732071-23255689-es OTP-s számlaszámon teheti meg. Az alapítvány tevékenységét a Facebookon, Kiskunfélegyházi Cicamentők néven követhetik nyomon az érdeklődők.