Negyvenöt pálinkát kóstol egy-egy zsűritag a versenyen

Látszólag könnyű, valójában nagyon nehéz dolga volt annak a több mint két tucat zsűri tagnak, akik szerdán pálinkákat bíráltak Kecelen a Magyar Pálinka Hete programsorozat keretében.

A verseny italoknak ugyanis nem könnyű ellenállni. Ha azonban egyik- másik mintából a kelleténél többet kóstol az értékelő, előbb utóbb elveszti bíráló képességét. Arra pedig igen nagy szükség van mivel 45 mintát kellett szigorú szabályok alapján minősíteni.

Ezekben a napokban rendezi a keceli T. V. – Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a szokásos Magyar Pálinka Hete programsorozatot, amelynek fő eseménye volt a tegnapi Kárpát- medencei Pálinka-, Párlatverseny Bor,- Pálinka-, Párlat- és Palackszépségverseny is. A középiskola évek óta biztosít méltó helyet a Kárpát-medence magyarlakta területeiről érkező pálinkáknak, hogy azok egymással versenyezve megmérettessenek.

Béli Géza a verseny szakmai igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy 178 mintát értékelnek a zsűri tagjai. Ők olyan személyek, akik képzett pálinka értékelők, sokan közülük maguk is főznek nemes italt minden évben. Megjegyezte, hogy korrekt hiteles értékelés alapján értékelnek. Minden évben finomítják a minősítési rendszert pont azért, hogy a legobjektívebben lehessen bírálni. Az idén is a klasszikus hatos – barack, szilva, körte, alma, szőlő törköly – mellett ott vannak a bogyós gyümölcsök, amelyek közül a berkenye az igazán kuriózum. De emellett málnából, (fa) eperből, szamócából,szederből bodzából csonthéjasokból meggyből cseresznyéből is készült nevezett pálinka.

Kérdésünkre miként is érdemes kóstolni az igazgató elmondta: érdemes előbb megillatolni az italt, miután az ember megmozgatta a pohárban a hungarikumot. Az illat ugyanis már mutatja, hogy mire is lehet számítani. Ezt követően egy kis kortyot kell a szájba venni, majd meg kell keresni az ízeket. Időt kell hagyni a fogyasztásra.

Bár a magyar ember egy hajtásra felhúzza a pálinkát szív erősítőként, – főleg disznóvágás idején – ekkor azonban az íz adta különlegessége nem fogja érezni. Hogy mennyi pálinkát fogyasztanak el a zsűri tagok miután 45 mintát lepontoztak? Maximum 1 decilitert, hangzott a válasz. Két szünetet tartanak, sajtot és több liter ásványvizet fogyasztanak, ezzel lehet semlegesíteni az előző minta ízét. A zsűri tagoknak nagyon fegyelmezetteknek kell lenni, mivel egy-egy kiváló minta szó szerint itatja magát, mondta Béli Géza szakmai igazgató.