Negyvenedik szüreti fesztiválját ünnepli a hétvégén Halas

Ütős zenei programokkal kezdődött meg pénteken a 40. jubileumi Halasi Szüreti Fesztivál, a városközpontban három helyszínen, míg a vásártéren felállított színpadon a roma kultúra kedvelőit várták és várják egész hétvégén a rendezvények ideje alatt. Szombaton 13 órától szüreti felvonulás lesz, ahol a helyi művészeti csoportok mellett a testvérvárosok delegációi is felvonulnak.

A hétvégén minden a szőlőről, a borról és a hozzá kapcsolódó zenei és kulturális hagyományokról szól Kiskunhalason. A háromnapos fesztivált idén negyvenedik alkalommal tartják a városban. Mindjárt az első napon tartalmas zenei programokkal várták az érdeklődőket, igazi csemegének ígérkezett, és akik ott voltak a főtéren felállított színpadnál, azok a németországi testvérváros, Kronach Jugendorchester koncertjét hallgathatták meg. A városháza díszudvarán kialakított Borudvarban Falusi Mariann és a Füred Dixieland Band kínált fergeteges zenei élményt, míg a vásártéren Nótar Mary muzsikájára ropta a közönség a színpad előtt. Este nyolc órától a Follow The Flow adta meg a hétvége alaphangját a főtéri nagyszínpadon, ahol szombaton és vasárnap is egész nap követik majd egymást a különböző zenei programok.

Szombat délután fél kettőkor indul a szüreti menet végig a Kossuth és Köztársaság utcán, ahonnan a város főterére ér majd be. A különböző hagyományőrző és más művészeti csoportok nem csak a menetben, de utána a nagyszínpadon is ízelítőt ad majd. A szombat este legnagyobb zenei csemegéje a főtéren az albán muzsika jeles képviselője, Boban Markovic lesz, de ezzel egy időben, a Borudvarban és a Konflisparkban lévő színpadon is egymást követik majd fellépő együttesek.

A vásártéren ezzel egy időben Kis Grófo, Bangó Margit, Bódi Guszti és Margó szórakoztatja a Nemzetiségi Szüreti Fesztiválra érkezőket.

Vasárnap elsősorban gyermekprogramok lesznek, délután viszont a Bikini koncertje zárja majd a háromnapos rendezvénysorozatot.