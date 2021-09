Negyven év után válhat valóra a terv: méltó tornacsarnoka lesz a Katonának

Kezdődhet a kecskeméti Katona József Gimnázium 25x45 méteres tornacsarnokának építése, csütörtökön letették az alapkövét, jövő őszre lehet kész. A diákoknak addig a szabadtéri tornaórákat a Temes téren tartják.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

Mint arról beszámoltunk, az élvonalbeli kecskeméti futsalcsapat, a ScoreGoal sportágfejlesztési programjának keretében építik meg a multifunkcionális sportcsarnokot. Dr. Vercz Tamástól, a klub ügyvezető elnökétől korábban megtudtuk, a 930-950 millió forintos beruházást az önkormányzat három év alatt összesen 295 millió forinttal támogatja, a hiányzó részt, tehát körülbelül 650 millió forintot társasági adófelajánlások révén gyűjtik össze.

A tornacsarnokot egyaránt használják majd a diákok, a sportolók, utánpótláskorú fiatalok és a szabadidejükben mozogni vágyó baráti társaságok is. A sportolók közül pedig nemcsak a futsalosok, hanem a röplabdások, kosarasok, kézilabdások is. Edzéseken kívül természetesen mérkőzéseket is lehet majd rendezni a 20×45 méteres csarnokban, mobillelátókon legfeljebb százhúsz-százötven néző részvételével, de nem ez lesz a létesítmény „fő profilja” (a ScoreGoal felnőtt csapata nem is itt játssza majd a meccseit). A csarnoknak a Serfőző utca felől lesz az utcai bejárata, az iskola udvarán lévő parkolóhelyek megszűnnek.

Csütörtökön tették le ünnepélyesen a csarnok alapkövét, az acélhengeres időkapszulába rengeteg minden került: a tantestület névsorától kezdve KJG-s pecsétgyűrűn, az épület fotóján, gólyatábori pólón át egészen az iskola 3D-s nyomtatóján készült logikai játékig, és persze a Petőfi Népe aktuális lapszáma sem maradhatott ki. Szabó István, a gimnázium igazgatója rendkívüli eseménynek nevezte az ünnepséget, viccesen hozzátéve: ez olyan rendkívüli történés, amit a tankerületi központnak nem kell jelenteni.

Mint az igazgató visszaemlékezett, 1983-ban vetődött fel az ötlet, hogy épüljön a gimnáziumnak egy nagy sportcsarnoka (mint valószínűleg sokan tudják, a még használt tornaterem meglehetősen sok kívánnivalót hagy maga után, 12×20 méteres mérete soha nem biztosított jó körülményeket a tornaórákhoz és edzésekhez). Akkor el is készültek a tervek, végül forráshiány miatt nem kezdődött el a kivitelezés. Így kényszerűségből a dísztermet is használni kellett testnevelés órákra az elmúlt évtizedekben.

– Így működik ez az iskola, így születnek azok a kiváló sporteredmények, amit a diákoknak, felkészítő tanáraiknak, edzőiknek köszönhetünk. Így lett az iskola kiemelkedő fellegvára a röplabdának egy akkora tornateremmel, amelyben szabályos nyitást sem lehet elvégezni. Szinte csodaszámba megy ez – hangsúlyozta Szabó István. Köszönetet mondott mindenkinek az ügyben tapasztalható példaértékű összefogásért, így a futsalosoknak, a városvezetőknek, a polgármesteri hivatal munkatársainak, az önerőt biztosító cégeknek, a tervezőknek és a pályázat támogatásáért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek.

– Ez elsősorban értetek van, rólatok szól – mondta a díszteremben jelenlévő diákoknak Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, hozzátéve: megdöbbenéssel hallgatta Szabó István szavait, miszerint ez már negyven éves álom. Őt pár éve kereste fel az elképzeléssel, és most már közel vannak a megvalósuláshoz.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy most szerencsés a csillagok állása: a város fejlődik, tud támogatást nyújtani, vannak jól gazdálkodó vállalatok, akik nyereségük adott hányadát nem a központi költségvetésbe utalják, hanem helyi célokra fordítják és a régi diákok, szülők is segítik egykori iskolájukat.

Az ünnepségen dr. Salacz László országgyűlési képviselő is beszédet mondott, majd a résztvevők közösen leengedték az időkapszulát. Mint megtudtuk, amíg az udvaron zajlik az építkezés (egy daru már fel is van állítva), a szabadtéri testnevelés órákat a Temes téren tartják – ez egyébként már egy ideje így van, hiszen a munkaterület-átadás már tavasszal megtörtént, majd megelőző régészeti feltárás zajlott a csarnok jövőbeli helyén.