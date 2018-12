Négyszázötven résztvevője volt a téli Strázsa túrának

Évbúcsúztató téli strázsa túráját tartotta szombaton a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Sport-, Természetbarát és Túra Szakosztálya.

A gyaloglás szerelmesei ízelítőt kaptak a Felső-Kiskunság egy újabb homokbuckás, változatos, erdőkkel borított területéről, ahol nyomon követhették az őzek, nyulak, fácánok, helyenként a vaddisznók, szarvasok és az aranysakál nyomait, mozgását. A résztvevők két táv közül választhatnak.

–Egyesületünk szám szerint ötödik téli túrájára rekord számú, mintegy 400 előnevezés érkezett. Az ünnepek után is nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének eljönni, így közel ötszázan vágtak neki a 9 és a 18 kilométernek. A nevezők kétharmada a hosszabbik távot választotta – tudtuk meg Buza Vincétől, a túraszakosztály vezetőjétől.

A tizennyolc kilométert teljesítők a Biczó csárdától indultak, majd az Izsákhoz tartozó „Vadast”, a Kolon tavat, és Kisizsákot érintve kanyarodtak vissza a kiindulóponthoz. A rövidebb utat választók a Balogh hegy után átvágtak a „Vadas” homokdombjain és Kisizsákon át értek célba. A téli túra legidősebb résztvevője a nyolcvan éves budapesti Zsolnai István tizennyolc kilométert gyalogolt le, míg a legfiatalabb, a Kiskunhalasról érkezett Boross Bánk kilenc kilométeren indult. A távokat sikeresen teljesítők a célban emléklapot és egy kis kalória pótló édességet kaptak, majd közös ebéd mellett beszélhették át az év utolsó túrájának tapasztalatait.

– Évente egy alkalommal rendezünk teljesítménytúrát, emellett a természetjárás népszerűsítése érdekében „évszakos” túrákat nyáron, ősszel és télen. Rendezvényeink évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, teljesítménytúráinkon ma már a félezret is meghaladja a nevezők száma, az évszakosokon átlagosan háromszázan vesznek részt. A túrázók a környékről, illetve az ország különböző szegletéből érkeznek, de egyre több a külföldi is. Az elmúlt öt évben közel háromezren járták be a Felső-Kiskunság gyönyörű buckás fenyveseit, szikes és turjános területeit. Az egyesület következő nagyobb túrarendezvénye a Strázsa Honvéd Teljesítménytúra áprilisban lesz – fűzte hozzá az egyesület vezetője.

