Négysávos lesz a 441-es Katonatelepen

Alaposan megváltozik Kecskemét-Katonatelep képe a 441-es főút fejlesztésével: kétszer kétsávos lesz az út egészen a Metro áruházig, hat jelzőlámpás csomóponttal, kétoldalt közvilágítással. Az időpont még kérdéses. Minderről egy csütörtöki lakossági fórumon esett szó.

Sokan és régóta várják a 441-es főút felújítását, hiszen – főleg a Mercedes-gyár miatt – az utóbbi években alaposan megnőtt a Kecskemét és Nagykőrös között ingázók száma. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. eredetileg csak burkolatmegerősítést tervezett a szakaszon, ám aztán a forgalomszámlálási adatok alapján indokoltnak látták továbbgondolni a beruházást. Eszerint Katonatelep Nagykőrös felé eső végétől egészen az északi elkerülőig (a Metro áruháznál lévő csomópontig) kétszer két sávosra szélesítenék az utat, és korszerűsítenék a csomópontokat is. Katonateleptől Nagykőrösig viszont maradna kétszer egysávos. Többek között erről is beszéltek a tervező Pannonway munkatársai, Tüske Zsolt ügyvezető és Salamon Péter irodavezető a Hírös Agórában csütörtökön tartott lakossági fórumon.

Lakott terület lesz Katonatelep

Az egyik legfontosabb változás: Katonatelep egészét a KRESZ szempontjából lakott területté fogják nyilvánítani, azaz a megengedett legnagyobb sebesség az 50 km/óra lesz (jelenleg a városrész külterület, azaz a főúton akár 90-nel is lehet itt hajtani, egyedül az iskolánál van 60-as korlátozás). A szakemberektől az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy az iskolai csomópont mellett további öt helyszínen – kereszteződésnél – szabályozzák majd jelzőlámpák a gépjármű-forgalmat és a gyalogosok átkelését a 441-esen. Így a Gyökér utcánál, a Bernát János utcánál (Katica Vendéglőnél), a Szőlőskert-Jegenyefa utcáknál (fatelep), a Napfény utcánál (Szalay Autóház közelében) és a Barka utcánál.

Összehangolják a lámpákat zöldhullámra

A tervezők kiemelték: a lámpák össze lesznek hangolva zöldhullámra, azaz aki az elsőnél zöldet kap, akkor a többin is át tud majd jutni, nem kell többször is megállnia Katonatelepen. Arra is figyelnek, hogy a reggeli és délutáni csúcsidőben hosszabban legyen szabad jelzés a 441-esen érkezőknek. A csomópontok a Pannonway szakemberei szerint 15 éves távlatban is megfelelő „kapacitástartalékkal” rendelkeznek, akár egy megnövekedett forgalmat is képesek lesznek levezetni. Arról is beszámoltak, hogy a kerékpárutat már a Gyökér utcánál át fogják vezetni a (Kecskemét felől nézve) bal oldalra, a buszöblöket pedig közelebb viszik a zebrákhoz, hogy a buszmegállókat a lehető legbiztonságosabban közelíthessék meg az utasok. Épül majd egy szervizút is a fel-és lehajtás megkönnyítésére.

Szélesítik az úttestet, a padkát

A főút Pest megyei szakaszán az aszfaltburkolat mellett a teljes pályaszerkezetet elbontják, hogy aztán ledarálva beépítsék az új útalapba. A 44-es Bács-Kiskun megyei szakasza jobb állapotban van, így itt a meglévő burkolatra teszik majd rá az új aszfaltréteget. A forgalmi sávok 3,5 méter szélesek lesznek, a padkák 2,5 méteresek, de mint elhangzott, emiatt csekély mértékű kisajátításra lesz szükség, és ennek során igyekeznek majd tekintettel lenni a cégek és magánszemélyek érdekeire.

Miért nem végig négysávos?

A fórumon többen érthetetlennek nevezték, hogy a két város között miért nem teljes hosszon lesz kétszer kétsávos a főút, hiszen a forgalom ezt indokolná, pláne, ha az M8-as gyorsforgalmi út csatlakozása is majd elkészül egyszer. Sokan firtatták azt is, hogy a tervekből mikor lesz valóság. A NIF Zrt. projektmenedzsere, Bodzsár András úgy válaszolt: egyelőre csak erre a beruházásra kaptak megbízást, a megvalósításhoz pedig először el kell készülnie a kiviteli terveknek, ami ezév közepére várható, utána dönthet úgy az állam, hogy nekikezdhetnek az építkezésnek.

– Bárki bármit mondana, az felelőtlen ígérgetés lenne. Előbb-utóbb meglesz. Miután a tervek rendelkezésre állnak, bármikor indulhat – fűzte hozzá Falu György alpolgármester. Ő megemlítette azt is, hogy a 441-es forgalmához a katonatelepiek tesznek hozzá 30 százalékot, tehát főleg a városrésznél van szükség a négy sávra, a külterületen a kiszélesített két sáv elegendő lesz.

Volt, aki felvetette, miért nem körforgalmat terveztek a kereszteződésekhez, de a Pannonway szakemberei elmondták, azoknak sokkal nagyobb a területigényük, a véderdőkből is sokat elvennének. Más szerint meg kellett volna vizsgálni a Katonatelepet elkerülő út lehetőségét, de a tervezők egyből reagáltak: ez is megtörtént, de a forgalom nem indokolja, ráadásul annyival hosszabb lenne, hogy az autósok nem is vennék igénybe. Nem fog-e visszatorlódni a forgalom az északi elkerülőnél, hiszen ott a négy sávból újra kettő lesz? – ezt is megkérdezték. Utóbbira úgy reagált az alpolgármester: ha az északi elkerülőn közlekedők betartanák a sebességkorlátozást, a 441-esről könnyebb lenne rá felhajtani, és akkor megnőhetne a csomópont áteresztő képessége.

Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban is, hogy készült-e előzetes felmérés a várható környezetterhelésről, a levegő szennyezéséről. Tüske Zsolt kijelentette, természetesen rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, a katonatelepi 50-es tempó és az új aszfalt pedig a zaj csökkentését segítheti. Falu György összegzésként kijelentette: a jelzőlámpás csomópontokkal, új kerékpárúttal, a kétoldali közvilágítással igazi városi arculatot kap majd Katonatelep.