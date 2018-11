Negyedszázados lett a Gyermekek a gyermekekért gála

Elindulása óta, azaz az elmúlt huszonöt évben több mint 9 ezer diák lépett fel a kecskeméti Gyermekek a gyermekekért jótékonysági gálán, és járult hozzá, hogy nehéz sorsú kortársaiknak szebb legyen a karácsony.

Huszonöt éve, 1993-ban alapították meg a Városi Szociális Közalapítványt, és első elnöke, Varga László református lelkész kezdeményezése nyomán már abban az évben meg is rendezték a Gyermekek a gyermekekért jótékonysági gálaestet. Az alapötlet azóta sem változott: a szereplők, fellépők kecskeméti diákok, diák művészeti csoportok és szólisták, az est bevételét pedig a kecskeméti szociálisan rászoruló gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítják. Idén folytatódott az a hagyomány is, hogy a programot Sirkó László, a Katona József Színház színművésze állította össze rendezőként.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Horváth Attiláné Nellitől, a Városi Szociális Közalapítvány elnökétől megtudtuk: az eddigi gálákon több mint 9 ezer gyermek lépett fel, közülük többekből lettek színészek, zenészek. A legújabb nagy tehetség, korábbi gálaszereplő Beke Márk, a Virtuózok című komolyzenei tehetségku­tató verseny idei győztese, a Kodály Iskola harsonása.

– Három oka is van, amiért megőriztük és folytatni is kívánjuk a rendezvényt. Az egyik, hogy a támogatói jegyekből és felajánlásokból származó bevétel révén mind több rászoruló gyermeknek tudunk ajándékot adni. De talán még ennél is fontosabb, hogy a fellépő gyerekek is érezzék, hogy kell adni a szegényebbeknek, az elesetteknek, ha mást nem, a tehetségüket, hogy boldog karácsonyuk legyen. Szeretnénk, ha a gála résztvevői átéreznék a másik segítésének örömét. És végül az sem elhanyagolható szempont, hogy aki fellépett, abból valószínűleg színházlátogató, kultúrakedvelő ember lesz – mondta Horváth Attiláné.

Idén 140 szereplője volt a magas színvonalú és változatos gálának, amelyet hétfőn este a Katona József Színházban rendeztek meg. Ahogy mindig, ezúttal is volt néptánc és modern tánc, vers, dal, hangszeres zene, és az ünnepi hangulatot a rövid áramszünet se tudta elrontani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS