Negyedik éve segíti a rendőrök munkáját Ricsi

A 14 éves Dunai Ricsi immár negyedik alkalommal segíti iskolakezdéskor a gyalogosok biztonságos átkelését Kecskeméten, a Petőfi Sándor utca és a Kőhíd utca kereszteződésében.

A fiú azt tanácsolja az autósoknak és a gyalogosoknak, hogy figyeljenek oda egymásra, az autósok adják meg az elsőbbséget a gyalogosoknak a gyalogátkelő-helyeken, de a gyalogosok is körültekintően lépjenek le az úttestre. Különösen fontos ez szeptemberben, amikor a tanév kezdete miatt drasztikusan megnő a forgalom és megszaporodnak balesetek. Ricsi az általános iskola után rendőrnek szeretne tanulni, ezért rendészeti szakközépiskolába felvételizik majd. Nagy álma, hogy később kollégáinak nevezhesse azokat a közlekedési rendőröket, akikkel most még csak évente egyszer dolgozik együtt.