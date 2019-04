Négy versenyző nevezett a Kecskemét Bora címért

A Gedeon Birtokon készült Irsai Olivér és a Damax Kft. kövidinka borai kapták a Kecskemét Bora címet az idén. Az erről szóló elismerést Varga Árpád és Dabasi Gábor cégvezetők vették át péntek délelőtt Kecskeméten.

A Hírös Agórában rendezett programon a kistérségi borverseny díjkiosztó ünnepségét is megtartották. Gaál József alpolgármester fontosnak nevezte a borkészítést, mivel a városba érkező vendégeknek a mi világunkból tudunk egy darabkát átadni. Hangsúlyozta, hogy komoly előkészítő munka után hozták meg a végeredményt. A könnyű illatos gyümölcsös jellegű fehérborok voltak a népszerűek a zsűri előtt – tette hozzá a városvezető. Az idei megméretésre 16 nevező – cég, kistermelő és intézmény – 69 mintával nevezett. A borok közül 45 fehér, 11 rozé és 13 vörös volt. A zsűri nem fukarkodott az érmekkel. Nyolc arany, 24 ezüst és 17 bronz minősítést osztottak ki. A minták között világ-, régi ismert fajták mellett ott voltak az újak is. Így az ítészek ízlelhettek kántor, karát, heuréka és generosa borokat is. A Kecskemét Bora címre az idén négy termelő nevezett 15 mintával. Közülük kellett kiválasztani a legjobbat. Több forduló után az Izsák határában működő Gedeon Birtok Irsai Olivér és a lakiteleki feldolgozóval rendelkező Damax Kft. kövidinkája az idén Kecskemét borai. A zsűri ugyanis nem tudott jó szívvel közül választani. Kecskemét Megyei Jogú Város Nagydíját a Dimenzió Borászat kapta. A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának Díját a Gedeon Birtok Kapta. A Mathiász János Hegyközség Díját a Füle Családi Borászat kapta. A Mathiász János Borrend Díját a NAIK kecskeméti intézete nevében dr. Kerényi Zoltán vette át.