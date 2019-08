Négy közintézmény is megújult Imrehegyen

Mérföldkőnek számít a település életében, hogy egy időben négy közintézmény, az orvosi rendelő, az egészségház, az óvoda és a helyi általános iskola átfogó energetikai korszerűsítésen esett át. A most átadott beruházások mellett elkészült a Kossuth utca új járdája, és hamarosan befejeződik az önkormányzat főzőkonyhájának felújítása is.

Egymás után négy beruházást is átadtak pénteken Imrehegyen, összesen 87 millió forintot költött az önkormányzat európai uniós és kormányzati forrásból az óvoda, az orvosi rendelő és az egészségház energetikai korszerűsítésére.

Rausch Sándor, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke az átadási ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy a beruházásoknak köszönhetően nemcsak szebbek lettek az épületek, hanem komoly megtakarítást is jelent majd a fejlesztés.

– Az energiai korszerűsítésnek köszönhetően a későbbiekben kevesebbet kell fordítani ezeknek az intézményeknek a működtetésére, több pénz marad más hasznos feladatokra – mondta a megyei közgyűlés alelnöke, aki az megújult épületek avatása alkalmából átadta Bács-Kiskun megye zászlóját Túriné Czeglédi Editnek, Imrehegy polgármesterének.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) ünnepi köszöntőjében kitért arra, hogy a korábbi, 2007–2013-as európai uniós fejlesztési ciklus ideje alatt a leosztási rendszer hibáinak és az akkori politikai döntéshozóknak köszönhetően Bács-Kiskun megyében a jelenlegi fejlesztési forrásoknak alig a fele jutott a településeknek. Később a kormány átalakította a korábbi rendszert úgy, hogy fejkvóta szerint osztják szét a pénzt atelepülések között, így az önkormányzatok maguk dönthetik el, hogy milyen beruházásra költik a kapott fejlesztési forrást.

– A kisebb településeknek ma már nem kell versenyezniük a nagyobb városokkal, hogy ezekhez a fejlesztési forrásokhoz hozzájussanak, így ennek köszönhetően Bács-Kiskun megyében a kecskeméti fejlesztéseken kívül több mint ötszáz beruházás indulhatott el a megyei területfejlesztési operatív program keretén belül, mintegy 63 milliárd forint értékben. A következő lépcsőben pedig akár a Magyar Falvak Programjában vagy más forrásokból megyeszerte további fejlesztések fognak elindulni – emelte ki. Példaként említette a Kalocsa–Kiskunhalas közti útszakasz Keceltől Halasig tartó felújítását, amely érinti Imrehegyet is. Első körben csak a Kecel és Imrehegy közti szakaszra volt forrás, de a Belügyminisztériummal folytatott tárgyalásoknak köszönhetően az Imrehegy–Kecel közti szakaszra is biztosítja a forrást a tárca – tette hozzá.

Mérföldkőnek nevezte a most átadott beruházásokat Túriné Czeglédi Edit polgármester, aki szerint olyan épületeket tudtak felújítani, amelyekhez valamilyen módon minden itt lakónak van, volt és talán lesz köze. – Az egészségház, az orvosi rendelő, az óvoda, az általános iskola közösségi célokat szolgál. Egy-egy közösségi ingatlan, ház értékét sok tényező adja meg, de jelképesen mégis csak az a legfontosabb, hogy milyen szolgálatot tölt be a közösség életében – fogalmazott. Elmondta, hogy az év elején kezdődött felújítás során az óvoda, az orvosi rendelő, az egészségház most új nyílászárókat kapott, megtörtént a födémszigetelésük, a hőszigetelésük, korszerű fűtésrendszert alakítottak ki az épületekben, és valamennyi épületet akadálymentesítették. Az általános iskola épületére pedig napkollektorokat szereltek fel.

A főzőkonyhát is korszerűsítik

A pénteki rendezvényen elhangzott az is, hogy 15 millió forint pályázati forrásból – amihez további 2,5 millió forintot tett hozzá az önkormányzat – elkészült a Kossuth utcán az új járda is, valamint hamarosan a végéhez ér az önkormányzati főzőkonyha felújítása is, amihez 15 millió forintot nyert egy vidékfejlesztési pályázaton az önkormányzat. Így mindösszesen az elmúlt öt évben több mint háromszázmillió forint értékű beruházással gyarapodott a község.