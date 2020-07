Négy koronavírusost találtak egy nagykőrösi üzemben

Négy, új típusú koronavírussal fertőzött irodai dolgozót találtak egy nagykőrösi csomagolóanyag-gyárban. Hétfőn mind a 250 alkalmazottat tesztelik a betegségre.

Négy, bizonyítottan koronavírus-fertőzöttet találtak egy nagykőrösi csomagolóanyag-gyárban csütörtök. A négy ember irodai dolgozó, ők családtagjaikkal együtt karanténba kerültek, a velük dolgozó többi irodai munkatárstól pedig otthoni munkavégzést kértek. A fertőzött dolgozók mind helyiek és egyikük járt külföldön, valószínűleg ő hozhatta be a vírust. Az alkalmazottak ritkán érintkeztek a termelésben dolgozó munkatársakkal. A termelés tovább folyik az üzemben, ezt az is indokolja, hogy most járunk a kukorica főszezonjában, a csomagolóanyag-gyár pedig a nagykőrösi kukorica és borsó feldolgozóüzem beszállítója.

Dr. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös alpolgármestere arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a városvezetés egyeztetett az illetékes kormányhivatallal és az üzemben megtették a szükséges óvintézkedéseket, hétfőtől pedig 250 dolgozót tesztelnek koronavírusra, ez a teljes dolgozói állományt érinti. Az alpolgármester elmondta, hogy a városi intézményeket érintő intézkedéseket is bevezettek az eset nyomán. A szülők nem léphetnek be az óvodákba és a bölcsődékbe, hanem a kapuban kell átadni a gyermekeket, akiknél rendszeresen testhőmérséklet-mérést végeznek. A nagykőrösi kórházban és az önkormányzati fenntartású szociális intézményekben teljes körű látogatási tilalmat rendeltek el.