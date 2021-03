Négy hónapos leállás után újrakezdődött a főzés Bugacon

Zöldségleves, sertéspörkölt tésztakörettel és savanyú uborkával. Ez a menü készült kedden a felújított és kibő­vített községi konyhában Bugacon, ahol négy hónapos leállás után kedden kezdődött újra a főzés. Az egészségügyi korlátozások okán egyelőre csak félgőzzel működik a megújult konyha.

Ezt ne hagyja ki! Bocsánatot kér a hazánkat lejárató riportfilmért a Deutsche Welle

Határidőre befejeződött a községi konyha korszerűsítése Bugacon, a napokban a működési engedélyt is megkapta az önkormányzat, így minden akadálya elhárult annak, hogy elindulhasson a főzés – tudtuk meg Szabó László polgármestertől.

Elmondta, a beruházás a Belügyminisztérium negyvenmillió forintos támogatásából és az önkormányzat 12 millió forintos önrészéből valósult meg. Ebből az összegből nemcsak felújították az általános iskola udvarán működő konyhát, hanem bővítették és az eszközparkját is korszerűsítették, hogy még egészségesebb ételek készülhessenek a bugaciak számára.

A létesítmény közel kilencven négyzetméteres hozzáépítéssel bővült, ezáltal tágasabb, kényelmesebb lett az ott dolgozók számára – részletezte a település vezetője. A megújult konyhában mintegy négyszáz adag ételt főznek naponta: a helyi óvodásoknak, iskolásoknak, illetve az időseknek és a szociális étkeztetésben részt vevőknek – tette hozzá Balog Mihályné Andrea élelmezési vezető, aki azt is elmondta, hogy kialakítottak egy diétás konyhát is, ahol az eltérő igényű bölcsődés gyerekeknek készítik az ételt.

Az élelmezésvezető örömmel számolt be arról is, hogy

a konyha egy modern, tizenkét tálcás sütő-pároló géppel, 300 literes üsttel, és a legkorszerűbb légtechnikával, levegőcserélő rendszerrel gazdagodott.

Ugyanakkor a tálalókonyha berendezése is teljesen megújult, de a hús- és a zöldség-előkészítést is nagyobb helyiségben végezhetik a konyhás nénik a jövőben – mondta Balog Mihályné. Az élelmezésvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a községi konyhában jelenleg hatan dolgoznak, ami most, a csökkentett üzemmódban elegendő, de mivel az elmúlt időszakban többen is nyugállományba vonultak, szeretnék bővíteni a létszámot, egy főszakácsra mindenképp szükségük lenne.

A konyha felújításával párhuzamosan a polgármesteri hivatal és az iskola új szárnyának, illetve tornatermének az energetikai felújításán is dolgoznak a szakemberek. A több mint 350 millió forintos beruházás a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósulhat meg. A projekt során kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték az épületeket, melyek tetejére napelemek kerülnek, és úgynevezett hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki, ezáltal szinte nullára csökken az épületek rezsiköltsége – hangsúlyozta Szabó László polgármester.