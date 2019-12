Négy évszakos korcsolyapálya épült Szankon

Négy évszakos, speciális, nagy keménységű és sűrűségű műanyagból készült korcsolyapályát avatták fel szombat délután a szanki sportpályán.

A Kiskunok Vidékért Egyesület és a Szanki Olajbányász Sportegyesület közösen pályázott a jégpálya megépítésére, amit a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatott. A szervezetek célja az volt a jégpálya megépítésével, hogy bővítsék a helyi és térségi amatőr, szabadidős sportlehetőségeket, valamint új teret adjanak az egészséges életmód kialakításának.

Az átadó ünnepségen Nagy Klára, a Szanki Olajbányász Sportegyesület elnöke köszöntőjében elmondta, hogy szeretnék, ha minden korosztály használná a 10×20 méteres jégpályát a település és a környező városok, falvak lakói közül is. – Azért ajánlom bátran a legkisebbek és az idősebb korosztálynak is, hisz ennek a speciális anyagú pályának a sajátossága, hogy kíméletes és gyerekbarát. A műanyagfelület rugalmasabb, kisebb a sérülésveszély és a rajta való korizás az ízületeknek is kíméletesebb – hangsúlyozta.

A település sportpályájának új létesítményét a község polgármestere, Varga Ferencné és Nagy Klára, az Olajbányász Sportegyesület elnöke adták át.

A megnyitón a jégpályát a Kiskőrösi Hoki Club U10 csapata avatta fel, akiknek egyesülete nyolc évvel ezelőtt alakult és a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett B kategóriás bajnokságban szerepelnek.

Aki még decemberben használni szeretné a pályát és nincs saját felszerelése, az a helyszínen bérelhet korcsolyát és fejvédőt.