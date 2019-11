Napokon belül végeznek a kilátó felújításával

Már a hétvégére elkészülhetnek a kilátó felújításával, amit 2000-ben a millenniumi eseménysorozat keretén belül építettek a halasi Sóstó melletti dombon. Közben, a szükséges bontási munkálatok után elkezdődött az új turisztikai központ építése is a tóparton.

A millenniumi kilátó faszerkezetét mostanra több helyen kikezdte az idő. Bizonyos elemeit ki is kell cserélni, a legnagyobb részén azonban elegendő lesz a felületi kezelés. Teljesen felújítják a kilátót, új világítást kap és megújul a mellette lévő információs tábla is.

A munkálatokkal, amit a Halasi Városgazda Zrt. szakemberei végeznek, várhatóan még a héten elkészülnek – tájékoztatta lapunkat Farkas Dániel, a halasi városháza kabinetvezetője. A városházi illetékes elmondta azt is, hogy a kilátó felújítása egymillió forintba kerül, amit az önkormányzat saját forrásból biztosít.

Folytatódnak a Sóstó turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok is a parton, ahol a régi épületek, járdák és kerítés elbontása után, megkezdődött az új turisztikai központ kialakítása. A készülő épületkomplexumban lesz egy fedett szabadtéri színpad, a szükséges kiszolgáló- és szociális helyiségekkel, valamint kialakítanak egy sétányt is. A strandfürdő bejáratánál lévő büfé épületét is felújítják, új köztéri világítást építenek ki a strandfürdő teljes területén, és új parkoló is épül, valamint megújul a zöldfelület is.

A beruházáshoz európai uniós és hazai kormányzati forrásból 81 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat tulajdonában lévő Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.