Napi adat: mutatjuk, mennyivel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben

9 459 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 117-en vannak lélegeztetőgépen.

Ezt ne hagyja ki! A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

Mint arról beszámoltunk, folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 145 592 fő, közülük 1 349 314 fő már a második oltását is megkapta. 5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 241 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 762 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 445 920 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 516 fő.

9 459 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 117-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Az oltásra jelentkezett idősek 90%-a és a regisztrált 18-59 év közöttiek közel fele (49,6%) is már megkapta az oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. Pénteken és szombaton újabb lehetőséget kapnak a soron kívüli oltásra a regisztrált pedagógusok, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 288 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány kezdete óta összesen 35749 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

Igazolt Covid-19 fertőzöttek száma megyénként:

Borítóképünk illusztráció.