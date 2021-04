Napi adat: így alakult az új fertőzöttek száma a megyében

Péntek reggelre Bács-Kiskun megyében 520 új fertőzöttet azonosítottak.

Mint arról beszámoltunk, folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 156 680 fő, közülük 863 195 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket! 9055 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 670 776 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 267 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 262 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 413 370 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 236 144 főre emelkedett.

11 747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 21,2 százalékot szemben a 11,9 százalékos uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 81 százaléka már megkapta az oltást. Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folytatódik. A kórházi oltópontok fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat, és azok a háziorvosok, akik az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak. A kórházi oltópontokon ma is zajlik a már korábban regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása. A katonai oltóbuszokon már több mint háromezer kistelepülésen élő regisztrált kapott oltást. Este újabb AstraZeneca szállítmány érkezett, amelyet már a húsvéti ünnepek alatt kiszállítanak a kormányhivatalokon keresztül a háziorvosokhoz, így ezzel is folytathatják az oltást.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 520 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány kezdete óta összesen 31 781 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

