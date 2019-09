Nagyban pályázik Öregcsertő

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál (JETA) jelenleg két öregcsertői pályázat is várakozik: a faluház energetikai korszerűsítésére, valamint a temető ravatalozójának bővítésére és digitális térképének elkészítésére szeretnének pénzt kapni.

Az augusztus-szeptemberi döntésig még vannak folyamatban lévő munkák, végezni szeretnének például a napelemrendszerek telepítésével és egy eszközbeszerzéssel is.

– Kommunális gépek beszerzésére nyertünk pályázatot a JETA-nál; itt egy traktorra és egy hidrokaszára kell gondolni. Azért döntött ezek mellett a képviselő-testület, mert az árkok karbantartása egyre nehezebb feladat – fogalmazott Kis-Vén László. A polgármester felidézte: még tavaly fejeztek be egy projektet, ami a csapadékvíz-elvezetőik korszerűsítésére irányult. Most az új, mintegy négy kilométeres csatornarendszert is rendben kell tartaniuk, ehhez kellettek korszerűbb gépek. – Még nincsenek nálunk az eszközök, mert közbeszerzési eljárást kellett rájuk kiírni. Ezt nemrég lebonyolítottuk, így néhány héten belül megérkezhetnek – mondta.

A községvezető beszámolója szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből óvodafelújításra nyert pénzt, mintegy harmincmillió forintot, és jól hasznosították: teljes egészében energetikai korszerűsítésre, leginkább hőszigetelésre fordították.

Ugyancsak a településfejlesztési programnak köszönheti a helység az orvosi rendelő felújítását és eszközbeszerzését, amivel ugyan még van némi papírmunkájuk, de gyakorlatilag befejezték. Amivel még adósak a községnek, az az utóbbi létesítmény energetikai fejlesztése és a közintézmények (óvoda, iskola, községháza) felszerelése napelemekkel. Mind a kettő már elnyert és folyamatban lévő, várhatóan szeptember végén záruló projekt, tudtuk meg Kis-Vén László polgármestertől.