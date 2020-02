Nagy vita után szünetet is kellett tartani a közgyűlésen

„Ne haragudjon, ilyen badarságot belerakni, hogy majd pályázni fog a 68 éves Mariska néni”, „most önök páros lábbal rúgják szét a demokráciát” – erős mondatok hangzottak el csütörtökön a kecskeméti közgyűlésben, a választókerületi tanácsadó testületekről szóló vitában – hogy aztán egy szünetet és egyeztetést követően egyhangú döntés szülessen.

Mint arról beszámoltunk, a képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendi pontjai között szerepelt az szmsz módosítása, benne a tanácsadó testületek felállításának és működésének tervével. Eszerint mind a 14 egyéni választókerületben 21 taggal alakulna meg egy testület, hogy az ott lakókat bevonják a döntések előkészítésébe. Elnöke az adott körzetben megválasztott egyéni képviselő, és automatikusan tag minden képviselő és külsős bizottsági tag, aki ott lakik a kerületben, a többieket nyilvános pályázat útján választja meg a városstratégiai és pénzügyi bizottság. Aki tag szeretne lenni, annak pályázatban be kell mutatnia a helyben végzett közösségi tevékenységét, és vázolnia kell jövőbeli elképzeléseit is. A választókerületi keret szétosztásánál a testületeknek véleményezési és javaslattételi joguk lesz. A pénzek felhasználásáról – a testületek véleményének figyelembevételével – a polgármester jogosult dönteni.

Az ellenzék szerint nem kell pályázat, a polgármester megdöbbent

Ez volt tehát a tervezet. A közgyűlésen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester rögtön jelzett egy kiegészítést, hogy a testület a választókerületet érintő ügyekben javaslatokat tehet, véleményt fogalmazhat meg az elnök, azaz a képviselő részére, aki aztán a felvetéseket továbbíthatja a hivatalnak, közgyűlésnek. A polgármester felvállalta a városstratégiai bizottság módosító javaslatát is, hogy legalább 11 és legfeljebb 21 tagja legyen a testületeknek.

Az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület viszont indítványozta, hogy ne nyilvános pályázat útján válasszák ki a tagokat, hanem a képviselő maga állíthassa össze a csapatát, amelyről aztán a közgyűlés (és nem a bizottság dönt).

A vita során Pászti András (Fidesz-KDNP) elmondta: húsz éves képviselői tapasztalata alapján biztos benne, hogy minden testületnek meglesz a létszáma, hiszen az őket közvetlenül érintő ügyekben igen motiváltak az emberek, és aki szeretne tenni a közösségéért, biztosan jelentkezik. Hangsúlyozta, nem kellene aggódnia az ellenzéknek, szerinte ugyanis teljesen mindegy, politikailag milyen összetételű egy kerületi testület, minden ott lakónak az érdeke, hogy a környéken jobbak legyenek a járdák. Lévai Jánosné (szintén Fidesz-KDNP) is arról beszélt, milyen fontos, hogy egy képviselőnek legyenek segítői, akikre támaszkodhat a szervezésben, vagy akár a kétkezi munkában, szemtészedésben, kerítésfestésben is. Hozzátette, nem az a tanácsadó testület feladata, hogy elköltse az 5-6 millió forintot, hanem hogy a lakosság érdekeit képviselje.

Következett az ellenzék. Dobos József (Szövetség) kifejtette: ők nem a tanácsadó testület fontosságát vitatják, hanem annak a módját, ahogy összeállnának. Szerinte szükségtelen a pályázat.

– Ne haragudjon, ilyen badarságot belerakni, hogy majd pályázni fog a 68 éves Mariska néni a tanácsadó testületembe – címezte a kritikai észrevételt a polgármesternek Dobos József. Szőkéné Kopping Rita (Szövetség) is azt hangsúlyozta, hogy a közgyűlésnek a képviselő javaslata alapján kellene döntenie a tagokról. Neki az előterjesztésből a bizalmatlanság tükröződik, és számára elfogadhatatlan, hogy egy képviselő olyanokkal dolgozzon, akiket nem ismer.

– Azért az érdekes, hogy amikor az ellenzéknek kell letennie valamit az asztalra, onnantól kezdve a nyilvánosság kockázati tényezővé válik. Le vagyok döbbenve – reagált a polgármester.

Elég lenne röviden is indokolni a pályázatnál

Vancsura István (Szövetség) folytatta az ellenzéki aggályok sorát, szóvá téve, hogy a tervezetben nincsenek lefektetve a konkrét ügyrendi szabályok, nincsenek tisztázva a jogkörök, így ahány testület, annyiféleképpen fog működni. Ő személy szerint nem látja értelmét megalakítani őket, de ha már lesznek, akkor a képviselők vétójoggal rendelkezzenek – vetette fel.

A polgármester erre úgy válaszolt, hogy az előző ciklusban – mivel meg kellett szüntetni a részönkormányzatokat – az egyéni képviselők egyáltalán nem dönthettek a kerületüknek biztosított költségvetési forrásokról, először a pénzügyi bizottság, majd a polgármester hagyta jóvá a javaslatokat. Most ezen a rendszeren lazítani kívánnak, nincs szükség bizottsági szentesítésre, de azért kell egyfajta szabályozás.

– Ha ennél demokratikusabb megoldást el tudnak képzelni, akkor azt várjuk, de önök most páros lábbal rúgják szét a demokráciát. Egy teljesen új rendszert akarnak kialakítani Kecskeméten, amit nem tudnak, mert nem önök vannak többségben – jelentette ki Szemereyné Pataki Klaudia.

A pengeváltások ezután is még vagy jó félóráig tartottak. Falu György alpolgármester (Fidesz-KDNP) arról beszélt, mennyire segíti egy képviselő munkáját, ha a tanácsadó testületben felelősen gondolkodó helyi lakók vannak, akik nem arra koncentrálnak, hogy az ő utcájukban vagy a házuk előtt mikor lesz világítás, hanem az egész városrész jövőjét tartják szem előtt. Fekete Gábor (Fidesz-KDNP) is odaszólt az ellenzéknek: milyen demokrácia az, ahol a tanácsadó testületet utcabizalmikkal akarják feltölteni? Mert neki ez a 1989 előtti rendszert idézi.

– Teljesen hülyének néznek minket – vette fel a kesztyűt Dobos József, aki újfent leszögezte, nem önmagában a tanácsadó testülettel van bajuk, hanem a pályáztatással.

Szemereyné Pataki Klaudia erre azt mondta: manapság, amikor már mindenki fent van a közösségi oldalakon, és véleményt alkot, talán belefér az az elvárás, hogy a tagnak jelentkezők két-három mondatban leírják motivációjukat.

Szünetben egyeztetett a két oldal

Dr. Határ Mária jegyző ugyan jelezte, hogy érdemi módosítást a testületi ülésen nem lehet tenni, végül Lejer Zoltán, a Szövetség frakcióvezetőjének javaslatára egyórányi vitatkozás után tartottak húsz perc szünetet, hogy a frakcióvezetők és a polgármester átbeszéljék a tervezet vitatott pontjait.

Végül a szünet után Szemereyné Pataki Klaudia közölte: továbbra is konszenzusra szeretne törekedni, ezért módosították az előterjesztést. Mégpedig úgy, hogy tagnak lehet majd jelentkezni nyilvánosan is, de a képviselő is tehet javaslatot, ki legyen benne a tanácsadó testületben. A tagokról a bizottság dönt, és kikerült a tervezetből az a kikötés is, hogy a tagnak az adott választókerületben kell laknia. A polgármesteri hivatal el fog készíteni egy tervezetet az ügyrendre, ezt vehetik majd alapul a megalakuló tanácsok. Az így megváltoztatott előterjesztést végül 21 igennel, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.