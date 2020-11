Nagy teher nehezedik az egészségügyre

A miniszteri rendelet értelmében a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházában is felfüggesztették mától a halasztható műtéteket, csak a sürgősségi betegellátás történik a fekvőbetegrészlegeken. A szakrendelések egyelőre változatlanul működnek. Közben a halasi kórház egységeként működő, a Szegedi úti börtön területén felépített mobil járványkórházban szinte teljes kapacitáson folyik a koronavírusos betegek kezelése.

A folyamatosan növekvő Covid–19-fertőzöttek száma jelentős terhet ró a hazai egészségügyre is, ezért kellett tovább bővíteni a koronavírusos betegeket ellátó rendszert, amihez szükség volt a nem sürgős műtétek elhalasztására. Így a korábban már kijelölt intézmények mellé most, Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének utasítása értelmében, szinte minden kórházat kijelöltek a koronavírusos betegek ellátására.

A Dél-Alföldön elsődlegesen kijelölt ellátóhelyként az október elején megnyitott kiskunhalasi mobil járványkórház már napok óta folyamatosan közel százszázalékos kapacitáson működik.

– A kapacitásunk azért van mindig közel a maximumhoz, mert az exponenciálisan növekvő fertőzöttek száma mellett nem tudunk olyan arányban hazaengedi gyógyultakat, mint amilyen mértékben és ütemben érkeznek az újabb koronavírusos betegek – magyarázta a helyzetet dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója.

Hangsúlyozta egyúttal, hogy hatalmas teher nehezedik most az egészségügyben dolgozókra. Közösségi oldalán korábban közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, sajnos minden igyekezetük ellenére sokaknak az életét nem tudják majd megmenteni. Pontosan ezért kérnek továbbra is mindenkit az alapvető óvintézkedések szigorú betartására. Az egyéni felelősségvállalás is – ahogy ő fogalmazott – csökkentheti az egészségügyben dolgozók terheit.

A főigazgató érdeklődésünkre megerősítette, hogy elkerülhetetlen volt a szigorú járványügyi intézkedések meghozatala, ugyanis az utóbbi hetekben nem csupán a Covid–19-betegek gyógyítása, hanem már a hagyományos kórházi ellátást igénylő betegek kezelése is egyre nagyobb kihívás elé állította a dolgozókat. A miniszteri rendelet értelmében keddtől a halasi kórházban is felfüggesztették az ütemezett műtéteket, kizárólag sürgősségi betegellátás zajlik a fekvőbetegrészlegeken. A szakrendelések viszont egyelőre változatlanul működnek.

A szeptember elején az egész kórház területére elrendelt látogatási tilalom továbbra is érvényben van. Rendkívüli látogatási engedéllyel egy személy maximum 15 percet tartózkodhat a súlyos, életveszélyes állapotú betegnél.