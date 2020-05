Nagy rendezvények sora marad el az idén Kiskőrösön is

A városban szinte minden hónapban rendeznek egy-egy, jelentős tömegeket megmozgató nagy rendezvényt. A város a hétvégén ünnepelte volna újratelepítésének 302. évfordulóját. Ez most a koronavírusjárvány-veszély miatt természetesen elmarad.

Domonyi László polgármester azonban arra számít, hogy talán június 4-ére tervezhetnek programot. Mint ismert, ezen a napon emlékezik a világ magyarsága a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára. Eredetileg a főtéren egy Turul madár emlékművet állítottak volna fel, ahol most koszorúztak volna, de a járvány miatt ennek elhelyezése csúszik. A város elöljárója abban bízik, hogy a jövő hónap elejétől visszatér a rendes kerékvágásba az élet.

Ugyanakkor a nyári szokásos rendezvények elmaradnak Kiskőrösön is. Augusztus 15-ig ugyanis a 200 fő feletti rendezvényeket nem lehet megrendezni. A nyár végi szüreti fesztivált sem tartják meg. A város vezetője szerint azonban már az októberi Kakasfőző Fesztivál jó eséllyel megszervezhető. Ez általában úgy kétezer embert mozgat meg, amelyre nemcsak a kőrösiek, hanem a vidéki rokonok és barátok is ellátogatnak. Ha ez megtörténik, akkor egy hónappal később a Márton-napi programra is számíthatnak az emberek. A szokásos futóversenyen is részt vehetnek a polgárok.

Az adventi hetek programjai és a Petőfi Szilveszter is bekerülhet az eseménynaptárba. Kiskőrösön nagyon népszerű a helyi fürdő. Pünkösdkor megnyitják a külső medencéket, a belső tér használatát még nem engedélyezik. Ezekben a hetekben egy új fürdőprojekt kidolgozása történik.

