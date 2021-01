Nagy összefogást is hozott a koronavírus-járvány Kiskunhalason

A közösségi oldalán élőben közvetített újévi beszédében mondott köszönetet a halasi kórház dolgozói­nak és a mentőknek Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere azért az áldozatos munkáért, amit nap mint nap végeznek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

Fülöp Róbert a járványhelyzet miatt – a korábbi évektől eltérően – nem a szokásos újévi koncert keretében, közönség előtt mondta el újévi köszöntőjét, hanem a Thorma János Múzeumban, a Bay-gyűjteménynek helyet adó kiállítóteremben, amelyet élőben közvetített a közösségi oldalán.

A polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy a járvány alapvetően alakította át a város életét, az oktatás, a közigazgatás, a kulturális programok nagyrészt az online térbe költöztek át. A járványhelyzet komoly kihívások elé állította a családokat, a vállalkozásokat, az önkormányzatot.

– Az elmúlt év nem elsősorban a sikerekről lesz emlékezetes, hanem a világjárvány okozta kitörölhetetlen és nehezen feldolgozható emberi drámák soráról – hangoztatta a polgármester, kiemelve, hogy a koronavírus-járvány gyökeresen átalakította a mindennapokat.

A város vezetője köszönetet mondott a pedagógusoknak,

a rendvédelem területén dolgozóknak és lényegében minden halasinak, akik bármilyen módon is közreműködnek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. – Tisztelet illeti azokat, akik az elmúlt évben is a legjobb tudásuk szerint végezték a feladatukat – fogalmazott a polgármester, aki külön is kiemelte az egészségügyben dolgozókat. – Kiskunhalas e tekintetben országos jelentőséggel bírt. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza először Bács-Kiskun megye területéről fogadta a betegeket, majd a mobil járványkórház országos ellátási feladatok helyszíne lett, kifejezetten a koronavírus-járvány betegeinek kezelését illetően. Ezt az igen nehéz és felelősségteljes egészségügyi feladatot emberfeletti erőfeszítések árán teljesítették és teljesítik – emlékeztetett a városvezető, aki szerint az elszenvedett társadalmi, gazdasági, emberi veszteségek mellett a tavalyi esztendő olyan morális értékeket is a felszínre hozott, amelyet korábban nem tapasztalhattak.

– Hatalmas összefogást, önzetlenséget, segítőkészséget tapasztalhattunk

– hangsúlyozta Halas polgármestere.

Fülöp Róbert külön is köszönetet mondott minden egészségügyi dolgozónak, az orvosoknak, az ápolóknak, a mentőknek és a kisegítő személyzetnek. A polgármester háláját fejezte ki azoknak a magánszemélyeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak is, akik különböző felajánlásaikkal, adományaikkal segítették a járványkórházak működését, az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeit. Fülöp Róbert arra kérte a halasiakat és a környékbelieket, ahogy eddig, ezután is támogassák a kórház dolgozóit.

Nem adták fel a terveiket Fülöp Róbert polgármester újévi beszédében kitért arra is, hogy a járványhelyzet ellenére tovább épült és szépült a város, nem adták fel a terveket, ebben a helyzetben is megvalósították azokat. Több száz millió forintos nagyságrendben történtek intézményfelújítások és energetikai fejlesztések, turisztikai projektek fejeződtek be, amelyeket hamarosan át is adnak. A közép- és hosszú távon is nagy jelentőséggel bíró fürdőfejlesztést és a város közlekedését nagyban befolyásoló új buszpályaudvar és új kerékpárutak építését emelte ki a folyamatban lévő beruházások közül, amelyek évtizedek óta tervben voltak.

