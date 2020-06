Nagy imatermet adtak át a kecskeméti zsidó hitközségnek

A kormány 43 millió forintos támogatásával megújult a kecskeméti zsidó hitközség nagy imaterme, amelyet kedden adtak át.

A Nagykőrösi utca 5. szám alatti épület emeletén több kisebb helyiség egybenyitásával alakították ki a nagytermet, amely akár 300 fős rendezvény megtartására is alkalmas.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az imaterem átadásán elmondta: a bizalom és a biztonság elengedhetetlen egy közösség életében. Hangsúlyozta: ma Magyarországon az egyházi felekezetek biztonságban élhetnek, élvezhetik a kormány bizalmát, hogy a kapott támogatást közösségük érdekében használják fel. – A templomok, zsinagógák, imaházak, valamint az iskolák és szociális intézmények felújításait segítő támogatások azonban nemcsak a hívő, keresztény és zsidó emberek, illetve családjaik életét szolgálják, de az egész nemzetet erősítik – tette hozzá az államtitkár.

Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnöke úgy fogalmazott: egy régi álma valósult meg a holokauszt és a kommunizmus kártételei után főnixmadárként feltámadó kecskeméti zsidóságnak, amely méltó helyszínen, 21. századi körülmények között tudja hitét gyakorolni. Mint mondta, a közösség megnövekedett aktivitásához a régi, kisebb terem már nem biztosított elég teret, az újban viszont meg tudják tartani legnagyobb ünnepüket, a pészahot, a szabadulás ünnepét. Feldmájer Péter köszönetet mondott a támogatásért a miniszterelnökségnek, a polgármesternek és az önkormányzatnak is, egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd felújítaniuk az ózsinagóga épületét is, ahol terveik szerint képtárat rendeznének be (tavaly szeptemberben jelentette be Soltész Miklós, hogy ennek további rekonstrukciójához a magyar állam 15 millió forinttal járul hozzá).

Az ünnepségen jelen volt Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil- és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is, imát Róna Tamás, a MAZSIHISZ Rabbitestületének elnöke mondott.