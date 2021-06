Mutatjuk a legfrissebb Bács-Kiskun megyei koronavírus adatokat!

Péntek reggelre tizenhárommal nőtt a pozitív teszttel rendelkezők száma Bács-Kiskun megyében.

Mint ahogy beszámoltunk, folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 238 903 közülük 3 814 194 fő már a második oltását is megkapta. 269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 571 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 26 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 818 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 711 105 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 64 648 főre csökkent. 702 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát.

Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltsát, szemben az uniós 39 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a eeszt.gov.hu honlapon. Az oltási program aktuális állásról az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján számolnak be.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 13 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány kezdete óta összesen 39 127 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

