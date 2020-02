Munkavédelmi cipőkkel segíti a mentőket két kecskeméti cég

Összesen 1 millió forint értékben 80 pár munkavédelmi cipővel támogatta a kecskeméti mentőket két helyi vállalkozás, a Vincze-Nagy Vendéglátó Ipari Kft. és a Stenge Autóalkatrész.

Sokan talán nem gondolnak bele, pedig kézenfekvő, hogy a mentők igen változatos időjárási és környezeti körülmények között dolgoznak. Baleseteknél gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy árokparton nagy sárba, az úton üvegtörmelékbe vagy olajfoltba kénytelenek lépni mentés közben.

– Nagyon fontos, hogy bajtársaink testi épségük megóvása érdekében megfelelő munkavédelmi öltözetben végezzék a munkát, ezért is örülünk annak, hogy a Kecskeméti Mentőkért Alapítvány a két cég nagyvonalú felajánlásával beszerezhette a cipőket, minden vonulós kollégánk részére – mondta el Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa. A cipőket Stenge Norbert és Vincze Zoltán, a két adományozó vállalkozás vezetője szállította ki pénteken a kecskeméti mentőállomásra.

– Mindig is nagyon fontosnak tartottam a mentők munkáját, szeretjük támogatni a nemes célokat, ezért is gondoltuk, hogy ilyen módon, munkavédelmi cipőkkel is segítjük őket abban, hogy még jobb feltételek között gyakorolhassák ezt a fontos hivatást – mondta el a Baon.hu-nak Stenge Norbert, aki már korábban is ajánlott fel orvosi műszereket és betegrögzítő berendezéseket a mentőknek.

Hangai József kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban az Országos Mentőszolgálatnál minden idők legnagyobb ruhabeszerzése történt meg. Új munkaruhák beszerzésére a kormány 1,55 milliárd forintot fordított, így 6700 mentődolgozót (kivonuló mentőt és mentésirányítót) szereltek fel új, jó minőségű, korszerű munkaruhával. A 85 ezer ruhadarabból és kiegészítőből álló ellátmány alapján egy munkaruha szett 3 nadrágot, 2 dzsekit, egy „softshell” meleg bélést és 3 pólót tartalmaz.

– A speciális szempontok alapján tervezett új munkaruha szinte minden elemében eltér a korábbiaktól, színválasztásával a mentődolgozók biztonságát is hatékonyabban szolgálja, miközben tökéletesen megfelel a vonatkozó európai szabványnak – nyilatkozta Hangai József.