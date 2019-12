Munkájukért városi kitüntetést kaptak

A várossá nyilvánítás karácsonyi időpontjához közelítve szokás átadni a városi elismeréseket, így volt ez szombaton is.

Még az előző testület döntött a jelöltekről, a kitüntetéseket viszont az ősszel polgármesterré választott Nyirati Klárától és Hajdú Miklós, László Károly alpolgármesterektől vehették át a díjazottak a képviselő-testület ünnepi ülésén. Ezen díszpolgárok, a jelenlegi és az előző testület több tagja, önkormányzati cégek, a városban működő intézmények és szervezetek vezetői mellett Zsigó Róbert országgyűlési képviselő, valamint Bajnai Gordon, korábbi miniszterelnök is megjelent.

– Testületeken és polgármestereken átívelő hagyományt őrzünk most azzal, hogy a város kitüntetettjeivel találkozunk és újabb elismerések átadására kerül sor. A karácsonyhoz közelítve mindenki kicsit megnyugszik, békésebb, ünnepváró hangulatba kerül, és ez az alkalom, amikor szeretnénk köszönetet mondani azoknak a nagylelkű és szorgalmas embereknek, akik a városért tesznek és minden erejükkel azon vannak, hogy egy jobb, szebb, élhetőbb városban éljünk – fogalmazott Nyirati Klára köszöntőjében.

Óvodások, muzsikus növendékek és középiskolás betlehemesek műsora után adták át az elismeréseket. Dr. Karcher Erzsébet, a zombori Magyar Polgári Kaszinó elnöke vehette át a díszpolgári címet munkásságáért. Baja Városért díjjal ismerték el Fekete Szabolcs esperes, valamint Galló János, a Ganz cégvezetőjének munkásságát.

A díjazottak nevében a meghatott, új díszpolgár mondott köszönetet.

– Amit teszünk, azt nem a kitüntetésért, hanem azért tesszük, mert úgy gondoljuk, meg kell tennünk. Zombor és Baja elválaszthatatlan egységet alkotott a múltban és számomra a jelenben is. A Bácskai Civil Szervetek Szövetségének tagja voltunk, később a Rákóczi Szövetséggel alakult ki kapcsolat, a Trianon társaság támogatását is elnyertük. Mellénk állt a bajai polgármesteri hivatal, a polgármesterek és alpolgármesterek valamennyien pártfogóink voltak – fogalmazott dr. Karcher Erzsébet, név szerint is köszönetet mondva az említett szervezeteket, illetve a várost vezető személyeknek, és a további együttműködést szorgalmazta.

A szakmai díjakat is átadták

Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület, Helmut Hechman (Baja város közszolgálatáért), Faludi Mária, Szarvas Miklós (Baja város közneveléséért és felsőoktatásáért), Bad Times együttes, Zabavna Industrija zenekar (Baja város kultúrájáért), a Bajai Szent Rókus Kórház élelmezési osztályának munkaközössége, dr. Major Tamás (Baja város egészségügyéért), Prikidánovics Dániel (posztumusz), Remény Lovasiskola, Faldum Gábor és Faldum Fanni (Baja város sportjáért), Burszki Darinka, Mazug Tibor (Baja város fejlesztéséért), Nebojszáné Tüske Katalin, Rotary Club Baja (Baja város szociális feladatai ellátásáért) Slezák Károlyné (Baja város Por Caritate díja), Kovács Károly, Mikó Endre (Baja város közbiztonságáért), Emmert József, Fra Zdenko Gruber (Baja város nemzetiségeiért), Obádovics István, Tumó István (Az 1956-os forradalom emlékdíja), dr. Kanizsai Mária, dr. Manz Adelheid (Baja város polgármestere kitüntető díja) Pálkerti Tamás és Pálkertiné Fébó Diána, Stéger Sándor (Baja város mestere).