Múlt századi gépcsodák találkoztak Halason

Idén tizenkettedik alkalommal jöttek össze Kiskunhalason a régi traktorok és a mezőgazdasági gépek kedvelői. A találkozót az Agrár Géptörténeti Egyesület szervezi évről évre, egy ideje már Undi Dezső és fia emlékére, akik korábban kezdeményezői és szervezői voltak, és maguk is gyűjtötték a régi járműcsodákat.

Ha csak egy pillanatra is, de mintha tényleg megállt volna az idő a hétvégi találkozón, ahol a múlt század eleji gépek látványa sok-sok évtizedre repítették vissza a látogatókat a múltba. A bemutatott gőzgéppel hajtott cséplőgép, a korabeli magyar és külföldi gyártmányú kisebb és nagyobb traktorok az előző századi gépgyártást dicsérték.

Csatári Sándor, az Agrár Géptörténeti Egyesület elnöke és barátai rögtönzött bemutatót is tartottak a cséplőgéppel az érdeklődők számára. A kíváncsiskodó tekintetek között sok hozzáértő szakember is volt, akik maguk is gyűjtők, hódolói ennek a különös szenvedélynek. A találkozón több régi tárgy, alkatrész is gazdát cserélt, gazdagítva az új tulajdonosuk gyűjteményét. Volt, aki több veteránkorú traktorját is elhozta, sőt, rögtönzött bemutatót is tartott a közeli szántóföldön, szemléltetve hogyan is kell vele szántani.

Sokan megcsodálták az ökrökkel húzott szekeret is, de a találkozón olyan ritkaságnak számító masinákat, különböző berendezéseket is meg lehetett nézni működés közben, és ki is lehetett próbálni, amelyek ma már a múzeumokban is csak elvétve láthatók.

A kiskunhalasi rendezvény mára az ország egyik legnagyobb vidéki találkozójává nőtte ki magát, ahol a traktorok és más agráripari gépek mellett, a mákdarálótól a kukoricamorzsolóig számos, a mezőgazdaságban és a ház körül használt régiséget is megcsodálhatnak a látogatók.