Mulcstakarót terítettek a kecskeméti Centrum Áruháznál

A Kocsis Pál iskola parképítős diákjai szorgoskodtak szerda délelőtt a kecskeméti Centrum Áruháznál: mulccsal takarták be az új zöldfelületeket, hogy így óvják meg a frissen kiültetett fák és cserjék gyökerét.

Ismét serény munka zajlott a volt Centrum Áruháznál, a város újonnan megszépült terénél, amely az első tervek szerint csupa beton lett volna, végül azonban öt szigeten, összesen 450 négyzetméteren fák és növények díszítik. Mint arról többször írtunk, november elején 31 fát és 4 ezer cserjét ültettek itt el a Városszépítő Egyesület és a 10 millió fa csoport tagjai, az adományozó cégek és az önkormányzat munkatársai, valamint a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói.

A kocsisos diákok végezték el az őszi-téli munkák utolsó fázisát: faaprítékkal, mulccsal takarták be az új zöldfelületeket, hogy így óvják meg a fagyoktól. Közel negyven tanuló vett részt a munkában oktatóik vezetésével.

Az intézményben Hegedűs Zsolt felelős a gyakorlatokért. Mint mondta, természetes volt számukra, hogy a Városszépítő Egyesület kérésére segítenek szerdán is, hogy sikeresen záruljon a szép kezdeményezés, az áruház környezetének megújítása. A parképítő tanulók egyébként az iskola tangazdaságában szokták az ilyen feladatokat gyakorolni, de örültek annak, hogy ezúttal a belvárosban is tevékenykedhetnek (a tizedikes és tizenegyedikes diákoknak minisztériumi rendelet alapján a gyakorlat engedélyezett, csak az elméleti oktatás folyik digitális távoktatás keretében).

A Kocsis iskola tanulóinak az együttműködése nem most kezdődött az egyesülettel. Mint Király József elnöktől megtudtuk, öt évvel ezelőtt, mikor közel ezer kajszibarack-csemetét osztottak ki a kecskeméti kerttulajdonosok között, jó néhány idős igénylő az ültetéshez segítséget kért, és akkor is a kocsisos diákok mentek ki hozzájuk ásni, lapá­tolni.

– Nagyon örülök, hogy ennyien jöttek, és bízom abban, hogy a jövőben is rendszeres lesz az együttműködés.

Távlati terveink között szerepel az iskola vezetésével közösen egy kajszibarack-mintakert kialakítása, ezt nagyon szeretnénk megvalósítani

– tette hozzá Király József, aki kiemelte: a mostani akcióhoz a KEFAG Zrt. ajánlotta fel és szállította a helyszínre két teherautóval a mulcsot.