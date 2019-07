Műfüves focipályát avattak Csólyospáloson

Alapításának hetvenedik évfordulóját megemlékezéssel, műfüves focipálya avatójával és családi nappal ünnepelte a Csólyospálosi Falusi Sportegyesület.

A sportpálya öltözőépületében tablókiállítás nyílt a CSPFSE történetéről. A két falurész – Csólyos és Pálos – 1945-ös egyesítése után kezdett megindulni a sportélet a településen, ahol a labdarúgás volt mindig a legnépszerűbb sportág. A sportkör megalapításában meghatározó szerepet játszott a falu jegyzője, Pallos Károly, akinek kezdeményezésére 1949-ben megalakult az azóta is kék-fehér színekben szereplő klub. Pallos Károly tiszteletére emléktáblát is avattak a sportpálya főépületénél.

A helyi sportélet történetéről Á. Fúrús János polgármester szólt beszédében, aki kiemelte az iskolai sport eredményességét, hiszen asztaliteniszben, sakkban és röplabdában is kiemelkedő eredményeket értek el a csólyospálosiak.

Az ünneplő egyesületet köszöntötte Dunai II. Antal olimpiai bajnok, ezüstcipős labdarúgó is, aki követendő példaként beszélt a csólyospálosiakról, ahol nem feledkeznek meg az elődökről.

Az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága nevében Losonczy László igazgató adott át ajándékot a születésnapos egyesületnek és az új relikvia máris helyet kapott a mini csapatmúzeumban. A 36 millió forintos költséggel elkészült műfüves focipályát – amely világítást is kapott –, nagy örömmel vették birtokba a csólyospálosi fiatalok, hiszen a faluban továbbra is legnépszerűbb sportág a labdarúgás. Nemrégiben a kisiskolák diákolimpiájáról is ezüstéremmel tértek haza Debrecenből a csólyospálosiak.