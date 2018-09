Mózeskosárral és ajándékutalvánnyal köszöntötték a nyári babákat

Tíz kecskeméti csecsemőt és szüleit ajándékozott meg kedden egy-egy mózeskosárral és 30-30 ezer forintos babakelengye utalvánnyal a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület.

Az egyesület még 2013 augusztusában indította el a Mózeskosár körbejár elnevezésű programot Kecskeméten. Ennek keretében évente két alkalommal, a Hírös Hét Fesztiválon, valamint decemberben, a negyedik adventi gyertya meggyújtásakor megünneplik az augusztus és december hónapokban Kecskeméten megszületett első tíz kisbabát. A nemes, immár hagyománnyá vált gesztus célja, hogy felhívják a figyelmet a családok és a gyermekvállalás fontosságára.

A szokatlanul hideg, esős időjárás miatt az augusztus 26-ára, a Hírös Hétre tervezett nyári találkozás elmaradt, ezt most kedden pótolták.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A családokat Engert Jakabné, az egyesület elnöke és dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a Városházán. Engert Jakabné kiemelte: országosan is egyedülálló a kezdeményezésük, és nagy öröm számukra, hogy az önkormányzat az elejétől melléjük állt támogatóként. A mostaniakkal együtt már 110 kosár fog keringeni Kecskeméten.

– Gyakran hangzik el beszélgetésekben a szülés elleni érvként, hogy ilyen szegénységben, ilyen nehéz helyzetben nem lehet gyermeket vállalni. Ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy ha ez igaz lenne, a leggazdagabb országokban jönne a világra a legtöbb, a legszegényebb országokban pedig a legkevesebb csecsemő. Ez viszont pontosan fordítva van – mondta el Szeberényi Gyula Tamás. Az alpolgármester hozzátette: persze az is természetes, hogy a szülők szeretnének anyagilag is mindent megadni a gyermeküknek.

– Kormányzati és önkormányzati feladat is, hogy minél könnyebbé tegyük a szülőknek a gyermekvállalást. De ahhoz, hogy áttörést tudjunk elérni, úgy gondolom, nemcsak anyagilag kell támogatni a családokat, hanem el kell érni egy olyan szemléletváltást is, amikor a gyermek nem elsősorban megoldandó feladat, hanem örömforrás. Ehhez ilyen programokra van szükség – hangsúlyozta az alpolgármester.

A szülőket a 30-30 ezer forint értékű babakelengye utalvány és a mózeskosár mellett egy-egy, a kisgyermek nevére szóló emléklappal és babaápolási termékeket tartalmazó kis ajándékcsomaggal is meglepték. Cserébe mindössze annyit kértek tőlük, hogy hat-nyolc hónap után, amikor már nincs szükségük rá, keressenek rokonaik, barátaik körében egy olyan családot, amely szívesen fogadja és használja a vesszőből font mózeskosarat, amely így tényleg kézből-kézbe, körbe-körbe fog járni, és így a mozgalom betölti legfontosabb üzenetét.

Már a második mózeskosár jár a Gémes családban

Az egyik ünnepelt, az augusztus 9-én született Gémes Hunor édesanyjától, Gémesné Nagy Edinától megtudtuk: különösen szerencsésnek érzik magukat, hiszen már a második mózeskosarukat kapják a program keretében. 2013 decemberében ugyanis Hunor nővére, a lassan ötéves Petra is a tíz megajándékozott csecsemők között volt.

– Nagyon örülünk az ajándéknak, nagy figyelmesség a város és az egyesület részéről, hogy köszöntik a babákat, és a vásárlási utalvány is segítséget jelent számunkra – mondta a boldog édesanya, akitől megtudtuk: Petra kosarát egy baráti házaspárnak adták tovább fél évvel később, a kis kelengyével együtt. Gémesné Edina azt is elárulta, mindkét szülése jó élmény volt, gyorsan és jó hangulatban zajlott le, azóta is hálás a megyei kórház munkatársainak, különösen Miklós Márta szülésznőnek.