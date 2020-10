Motorosklub segít a beteg gyerekeken

Megnehezítette a járványhelyzet a Pirates Family MC motorosklub jótékonysági estjének megszervezését, de a bevételből még így is több százezer forintot tudnak felajánlani karitatív célra.

A nagyszabású nyári találkozóiról ismert csapat minden ősszel tart egy rendezvényt, amelynek jegybevételét motorbalesetben elhunyt személyek családjának szokták felajánlani. Ezúttal másképp döntöttek: a pénz a Kalocsai Szent Kereszt Kórház gyermekosztályának megy, jelentették be, másfél héttel a rendezvény után, kedden.

– Az este 11 órás zárás miatt korábbra kellett tennünk a kezdést, és az emberek zöme ezt meg is értette – magyarázta a korábban megszokottakhoz képest jelentősen korábbi kapunyitást a klub szóvivője. Szűcs Ferenc ezzel is arra célzott, hogy a körülmények messze nem voltak ideálisak a limitált létszámmal, korai zárórával, ám így sincs miért szégyenkezniük, sőt. A Road Runner Blues, az Időutazók Rock Band és a Nemcsak Berry zenekarok koncertjeire körülbelül 250 vendég jelent meg a foktői klubházban. Ez ugyan elmaradt az előző évek sikerétől, de a nemes célra – az egyesületük további hozzájárulásával együtt – így is háromszázezer forintot sikerült összegyűjteni.

– Szeretnék köszönetet mondani a zenekaroknak, hiszen nemcsak felléptek, de a fény- és hangtechnikát is ők adták a jótékonysági estünkhöz. Persze a klub tagsága és családtagjaik is sokat dolgoztak a sikerért, nekik szintén hálásak vagyunk, ahogy azoknak is, akik eljöttek – mondta Szűcs Ferenc, hozzátéve, hogy a bevétel hivatalos átadására hamarosan sort kerí­tenek.