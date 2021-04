Most sokan jelentkeznek hazai társasutazásokra

Abban szinte mindenki egyetért, hogy a turizmus nem lesz ugyanolyan, mint a járványt megelőzően. A szakmában dolgozókat kérdeztük arról, hogy milyen a helyzetük jelenleg, mit várnak a nyári szezonra.

Ezt ne hagyja ki! Alapítványt hoznak létre a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére

Vadász Katalin, a nagykőrösi Country Tours tulajdonosa elmondta, hogy napi kapcsolatban állnak ügyfeleikkel, és tapasztalatuk szerint egyre fokozódik az utazási kedvük. Mintegy 3500 állandó ügyfelük van a térségből, és visszajelzéseik alapján várják a közeli célpontokra való utazás lehetőségét: Szlovákiába, Horvátországba, Szlovéniába kirándulnának, és a hazai célpontok is igen népszerűek.

– Vágynak az emberek a természetre. Sokan jelentkeznek az egynapos, természeti szépségeket vagy kulturális szempontból valamilyen okból jelentős hazai településeket megcélzó társasutazásra – mondta a tulajdonos, hozzátéve, hogy a leállás idején új, különlegesebb, családias hazai úti célokat is felvettek kínálatukba, olyanokat, melyek kevéssé érintettek a turizmustól, ilyen például Óbánya, Sárrét, a nógrádi kistelepülések vagy az Ormánság. Népszerűek a közeli európai célpontok is az egynapos kirándulást keresők körében: Ausztria, a szlovák Tátra vagy csehországi barlangtúra is.

A többnapos autóbuszos utazások örökzöld kedvence Görögország, de a Horvátországot és Szlovéniát célzó autóbuszos kirándulásokat is keresik az utazni vágyók.

Tapasztalatuk szerint a busszal és repülővel utazók főként Európában gondolkodnak, a kontinensen kívül Egyiptom a legkeresettebb náluk. Népszerűek a tengerparti desztinációk, ahol nyugat-európai turistatársaikkal ellentétben a magyarok nem csak a parton hevernek.

– Általában legalább két kirándulást tesznek a környéken, hogy jobban megismerjék az adott országot – mondta Vadász Katalin, aki beszélt arról is, hogy jelentős visszaesést látnak az utazók számában, és sokan továbbra is kivárnak. Elmondása szerint reálisan a nyári és az erős őszi szezonra számítanak az utazási irodák, köztük ők is. Utasaik közül nagy számban vették fel a védőoltásokat, ők már jelezték utazási szándékukat. Az irodák a bizonytalan helyzetre való tekintettel könnyítettek a lemondási feltételeken, az utasok némileg magasabb befizetéssel az utolsó pillanatban is lemondhatják az utat. Ha a helyzet indokolja, akkor nulla forint vagy minimális befizetéssel engednek foglalni az irodák.

– Tavaly még vouchert kértek inkább az utasok, vagyis nem kérték vissza a befizetett pénzt, de a harmadik hullámban már ezeket is inkább visszaváltották – fogalmazott az utazási iroda tulajdonosa, hozzátéve, hogy a helyzeten a forintgyengülés sem segített, ami nagyon megérződik az árakon.

Kiskunhalason tavaly tavasszal, amikor megjelent hazánkban a koronavírus első hulláma, a legtöbb, már lefoglalt utazás esetében pénzvisszafizetést kértek az ügyfelek. Kevesen választották az időpontjuk eltolását vagy az egy évig érvényes utazási utalvány lehetőségét. Az óvatosság és a bizonytalanság továbbra is jellemző, lényegesen kevesebben foglaltak eddig utazást az idei nyári szezonra – tudtuk meg Gendur Katalintól, a kiskunhalasi Globe Travel Kft. Kék Bolygó Utazási Iroda ügyvezetőjétől.

Most is Görögország a halasiak és környékbeliek legnépszerűbb úti célja, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy a mediterrán turistaparadicsom már május közepétől fogadja az oltási igazolvánnyal vagy negatív PCR-teszttel érkező turistákat.

– Minden szereplőnek az az érdeke, hogy a turizmus elinduljon, ezért a legtöbb ország valószínűleg nagyon rugalmasan fogja kezelni az utazási feltételeket. Ezzel együtt mégis azt gondolom, hogy az idei év a turizmusban csendes lesz, amihez hozzájárul, hogy sok család anyagilag is nagyon megsínylette az elmúlt egy évet – részletezte a kilátásokat Gendur Katalin.

Az utazásszervező ugyanakkor azzal számol, hogy várhatóan, amikor beindul a turizmus, borzasztó áremelkedés lesz a főszezonban, mert vélhetően, akik megtehetik, hogy külföldre utazzanak, hajlandóak lesznek nagyobb összeget is fizetni egy nyaralásért. Miközben a kínálat csökken, hisz több szálláshely kényszerült végleg bezárni, és a légitársaságok valószínűleg kevesebb járatot indítanak majd.