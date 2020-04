Most különösen nagy kincs egy parcella a közösségi kertben

Szabályozott keretek között, de megindultak a tavaszi munkák Kecskemét első közösségi kertjében, a Széchenyivárosban. Uborka, paprika, paradicsom, cukkini, padlizsán, borsó, tök és répa is megterem a panelházak között.

2018 áprilisában adták át Kecskemét első hivatalos közösségi kertjét a széchenyivárosi Fáklya utcában. Az ezer négyzetméteres terület térítésmentes használatát az önkormányzat biztosította az ötletgazda Széchenyivárosért Egyesületnek. A kert legfőbb célja a közösségépítés, de az sem elhanyagolható szempont – főleg a mostani járványügyi helyzetben –, hogy a társasházakban, panelházakban lakók így ki tudnak mozdulni kertészkedni.

Szöllősi Balázs, az egyesület elnöke szerint beváltak a számításaik: az elmúlt két évben fantasztikus közösség alakult ki, és a bérlők nagyon szeretik a kertet. Mind a negyven parcellának van gazdája, és igen hosszú a várólista, akár háromszor ekkora területet is meg tudnának tölteni.

– Nehéz elképzelni, hogy korábban itt rendezetlen állapotok uralkodtak, tele volt szeméttel ez a telek. Egy szégyenfoltot sikerült megszüntetni és egyben kiváló célra felhasználni – mondta Szöllősi Balázs, aki azóta is hálás, hogy a városvezetés nem engedett itt egy újabb társasházat megépíteni, hanem a környék nyugdíjasainak és fiatal házasainak adtak lehetőséget a kertészkedésre.

A bérlőknek csak a vízdíjat kell fizetniük, ásót, kapát, gereblyét is kölcsönvehetnek a kis szerszámosházból. A járványhelyzetre tekintettel a házi szabályzatot most kiegészítették azzal, hogy a bérlőknek távolságot kell tartaniuk egymástól, és a parcellaszomszédok egyszerre nem dolgozhatnak. Mégis, a mostani bezárkózós napokban a kert legalább kínál egy kis terepet a levegőzésre, testmozgásra.

Molnár Márti és vőlegénye, Kovács Miklós tavaly májusban lett boldog parcellabérlő.

– Egész életemben kertes házban laktam, utána nagy váltás volt az egyszobás lakás, nehéz volt megszokni. Úgyhogy hihetetlenül megörültünk, mikor hallottunk erről a lehetőségről – meséli Márti. Neki nem volt túl sok tapasztalata a veteményeskert művelésében, Miklósnak már inkább – mindenesetre óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Mindennap mentek, locsoltak, kapáltak, ástak – mikor mit kellett.

Uborka, paradicsom, koktélparadicsom, paprika, cukkini, padlizsán – az első szezonban is már sokféle terményt szedhettek le, és nemcsak a saját, hanem a szülők asztalára is jutott belőle. Az idei évben pedig lesz már répájuk, hagymájuk és borsójuk is.

– Csodálatos érzés figyelni, hogy nő napról napra a termés, hogy azt a paprikát, uborkát ehetjük, amiért mi dolgoztunk meg – folytatja Márti. Neki az is tetszik a közösségi kertben, hogy a bérlők segítenek egymásnak tanácsokkal, magokkal, palántákkal, beszélgetnek, megkóstolják a másik termését.

De mire elég a tíz négyzetméteres parcella?

Miklós szerint meglepően sok növény elfér, csak alaposan meg kell tervezni a kiskertet.

– Tavaly elég szellősen ültettünk, idén jobban beosztjuk a területet. A borsónk már szépen nő, és ha azt leszedtük, a helyére még kerülhet más a nyáron – teszi hozzá. Mártival közösen abban bíznak, hogy mire lesz családi házuk és egy nagyobb kertjük, elegendő tudással és tapasztalattal fognak rendelkezni, hogy azt is szépen műveljék.