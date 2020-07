Most a legfontosabb a határok védelme

A határvédelem most fontosabb, mint bármikor – jelen­tette ki Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője csütörtökön a bácsalmási ideiglenes biztonsági határzárnál tartott sajtótájékoztatón. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a kialakult koronavírusos helyzetben mára egyértelművé vált mindenki számára, hogy „az illegális migráció szinte kéz a kézben jár a koronavírussal”.

Farkas Örs aggasztónak nevezte az Európai Unió területén és az egész Euró­pában zajló migrációs folyamatokat a bácsalmási határkerítésnél tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

– Azt látjuk, hogy Törökországban, Görögországban, Észak-Macedóniában, Bulgáriában, Szerbiában, Boszniában a migrációs jelenlét összekapcsolódott a koronavírusos fertőzések növekedésével, ezekben az országokban a járvány megállítása egyelőre problémát jelent – mondta.

Hozzátette: éppen ezért a határvédelem most nemcsak a migráció megakadályozását szolgálja, hanem a magyar emberek egészségének a védelmét is. Emlékeztetett arra is, hogy ezzel párhuzamosan az Európai Unió szándéka nem változott az elmúlt években, azt látni, hogy kihasználva a koronavírus-járvány adta lehetőségeket, olyan jogszabályok, javaslatok kerülnek az asztalokra, amelyek a migráció további szervezését és a kötelező elosztási kvótának az elfogadását célozzák.

– Az európai jogalkotás, illetve a döntéshozók, az európai bíróság olyan ítéleteket hoz, amelyek elmarasztalják azokat az országokat, amelyek küzdenek a migrációval szemben. Elég csak a tranzitzónák kapcsán Magyarországgal szemben hozott ítéletre gondolni – mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.

Farkas Örs kiemelte: most különösen fontos, hogy a „magyar emberek felhatalmazásával és nagymértékű támogatásával határozottan léphessünk fel a brüsszeli bürokráciával szemben”.

– Ezúton is arra kérek mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt, amelynek egyik kérdése kifejezetten erre vonatkozik – mondta.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a Bács-Kiskun megyében létrehozott négy határvédelmi bázison szolgáló katonák egyik legfontosabb feladata az európai és schengeni határok védelme.

– Az, hogy ma Brüsszelben biztonságban kezdődhet meg a tanácskozás Európa jövőjéről, az nagyrészt a Magyar Honvédségnek, a magyar határőrizeti feladatokat ellátó rendőröknek és katonáknak is köszönhető – fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette: jól látjuk a jelentésekből, hogy gyakorlatilag az illegális migráció, az illegális migránsok, akiket a határon feltartóztatnak, „szinte kéz a kézben járnak a koronavírussal”. Emlékeztetett arra, hogy a Szicíliában partra szállt és elfogott illegális migránsok 23 százalékáról derült ki a vizsgálat során, hogy koronavírussal fertőzöttek. Ezért szerinte nemcsak élet és vagyonbiztonságról, hanem az egészségről és a járványügyi biztonságról is beszélhetünk a határvédelem kapcsán.

Mint mondta, január elsejétől július elsejéig összesen 2224 esetben volt elfogás ezen a határszakaszon, közel 11 ezer embert fogtak el. Ez ötvenfős napi átlagot jelent, de az elmúlt harminc napban ez az átlag 75 főre nőtt, ami rendkívüli emelkedésnek számít és nagy kockázat a koronavírus-járvány időszakában.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, ha nem volna a biztonsági határzár, akkor egy Bácsalmás, Csikéria, Kunbaja, Bácsszőlős nagyságú, több mint tízezer fős befogadó tábort kellene üzemeltetnie a magyar hatóságoknak, ahol – ellátást biztosítva – be kellene bizonyítani, hogy a hozzánk érkező illegális migránsok tovább mehetnek-e az Euró­pai Unió területére.

– Azt is tudjuk, hogy a migrációt valakik szervezik, akiknek az az érdeke, hogy Európát ellássák új munkaerővel, azonban köztudott, hogy ezeknek az embereknek a munkába állási szándéka és lehetősége a legkisebb Európában – tette hozzá a képviselő.