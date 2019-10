Mopszok és gazdijaik találkoztak Baján

Szép, őszi napsütéses délután sokan látogattak ki a bajai Turisztikai Központ parkjába, ahol vasárnap rendezték meg a VIIII. Bajai Mopsztalálkozót.

A mopszok és gazdáik nem először találkoztak már a halászlé városában, rendszerint nagy népszerűségnek örvend a rendezvény, sok a kutyabarát a térségben. A délután azonban nem róluk szólt, a középpontban ezúttal is a szeretnivaló kisállatok voltak.

– Megismerhettünk sok új mopszot, köztük kölyökkutyákat, és gazdijukat. Vásárlási lehetőség is volt a gazdik számára, a My Bulldog Shop és a Cukor&Virág Kutyafinomságok standjainál. A GranataPet második alkalommal támogatta a rendezvényünket, ingyenes termékmintákkal, melyeket ezúton is köszönünk szépen – mesélt az eseményről Kulimák Bianka, a rendezvény szervezője, majd hozzátette – A gyerekeknek színezőkkel is készültünk, amiken természetesen mopszok voltak.

A fajtáról

A mopszok a kutya világ bohócai. Nem csak a furcsa kis mélyráncos feje, turcsi orra és nagy fekete szemei mosolyogtatják meg a gazdit, hanem mindenekelőtt kiváló humorával csal mosolyt az arcokra. Naponta talál ki új butaságokat és nevetteti meg velük gazdáját. A mopsz egyedi vonzerejével, intelligenciájával a gazdi minden napját élménydússá teszi.