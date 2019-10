Molnár Ferencről nevezik el a kalocsai sporttelepet

A Kalocsai Futball Club (KFC) kezdeményezte a városházán Kalocsa Város Sport- és Szabadidőközpontjának (KSE-pálya) átnevezését.

A klub meglátása szerint a tavasszal, 94 évesen elhunyt edzőlegendáról, a sportéletben Mágusnak becézett Molnár Ferencről kell elnevezni. A kérdésben a képviselő-testület hozott döntést: az utolsó szavazások egyikén egybehangzó igennel adták áldásukat a kezdeményezésre.

– Molnár Ferenc, úgy érzem, megérdemli, hogy a pályát róla nevezzük el, ugyanúgy, ahogy „Dixi bácsiról” elneveztünk birkózótermet – utalt dr. Bálint egy korábbi döntésre, amellyel Deák Ferenc pedagógus előtt tisztelgett a város és a szakosztály.

– Tett annyit Kalocsa város sportjáért és fejlesztéséért, hogy megérdemelje, a sporttelepet róla nevezzük el – húzta alá a napirend tárgyalásakor.

A szabadkai születésű Molnár Ferenc anno a jugoszláviai NB II.-ben rúgta a bőrt, ifjúsági válogatott is volt. A világháború alatt kapott katonai behívó elől menekült Kalocsára, 1944-ben, majd itt letelepedve fejezte be a gimnáziumot. Orvosnak készült, majd az egyetemről a hittudományi főiskolára ment, ezután tanár lett. Sok településen dolgozott, de végül Kalocsán maradt: a Lányiskolában, a gimnáziumban, a kereskedelmi szakközépben is tanított, emellett dolgozott a városi tanácsnál és a járási hivatalban. Labdarúgóként és edzőként is elismerték: a Kalocsa Város Sportjáért díj mellett megyei oklevelet is kapott, ugyancsak sportpályafutásáért.

Feri bácsi az I. István Gimnázium csapatával kezdte edzői pályafutását, 1961-ben országos középiskolai bajnokságot nyert. Ezután az egykori Kalocsai Kinizsivel aratott emlékezetes sikereket: a megyei első osztályban nyolcpontos fölénnyel nyert bajnokságot, megelőzve a legendásan erősnek számító Halasi MÁV-ot. A helyi csapat talán ekkor örvendett a legnagyobb népszerűségnek: a Mágus az egész várossal megkedveltette a sportágat, így nemritkán ezrek jártak ki a KSE-pályára, amely hamarosan az ő nevét viseli majd. A névadó ünnepséget később szervezik meg.