Módosult a vízi turisztikai központ átadási határideje

Tetőt és nyílászárókat már kapott a Kalocsa mellett épülő vízi turisztikai központ, de így sem lesz kész eredeti határidőre.

Módosítani kellett a meszesi Duna-parton épülő vízi turisztikai központ kivitelezésének határidejét, miután azzal több folyó menti település is megcsúszott egy tervmódosítás miatt. Ez nem az első határidő-módosítás: korábban a váratlan áremelkedések és a munkaerőhiány, majd legutóbb technikai okok miatt tolódott a kivitelezés, amivel a kezdeti elképzelések szerint idén tavasszal kellett volna végezni. A ház építése csak az elmúlt hetekben gyorsult fel, nem is véletlenül: a kivitelezők még a tél beállta előtt készen akarták tudni a tetőt és a nyílászáró-beépítést. A projekt a kalocsai önkormányzat és az Országos Kajak-kenu Szövetség konzorciumi együttműködésében valósul meg, több tízmillió forintból.

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője, Boromisza Viktor elárulta: a munkálatok néhány hónapja akadtak el, amikor az addigra megépült aljzatbeton állapota miatt kisebb módosításokra kényszerültek. Az új tervek elkészüléséig – október végéig – állt a kivitelezés, majd az Országos Kajak-kenu Szövetséggel, mint konzorciumi partnerrel, el kellett fogadtatni a változásokat. Ezzel jócskán belenyúltak az őszi, csapadékos évszakba, aminek hatására a kivitelezők jobban ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek.

Kijelentette: ez év végéig az volt a minimális cél, hogy tető alá hozzák az épületet, illetve helyükre kerüljenek a nyílászárók – ha ez megvan, akkor az épület belső munkálataival télen is tudnak tovább haladni, így tavaszra már csak az utolsó simítások maradnak.

– Ez egy országos szintű pályázat, a Duna mentén található több településen is zajlanak hasonló beruházások – magyarázta Boromisza, megjegyezve, hogy tervmódosítások máshol is szükségessé váltak, tehát a kalocsai nem egyedi eset.

– A támogatási szerződés itt is módosításra került: a határidőt kitolták idei év december 31-ről 2020. június 30-áig. Ezzel párhuzamosan a kiviteli vállalkozói szerződések is változnak. Jelen pillanatban február elejéig tart a teljesítési határidő; ezt legalább 30 nappal kell kitolni, március elejéig-közepéig – számolt be.

A kész házat a szakember várakozásai szerint jövő év közepe táján lehet átadni.

A Kalocsa mellett épülő vízi turisztikai központ (lényegében a dunai kajak-kenu túraútvonal egyik megállóhelye) egy 306,85 milliós program részeként valósul meg, kb. 36 millió forintból. Ezt a pénzt nem csupán építkezésre fordítják: eszközparkra is sokat költenek belőle. A keretből – az eredeti elképzelések szerint – futnia kell például tíz darab négyszemélyes kenura, egy ezek szállítására alkalmas hajóvontatóra, valamint 40–40 evezőlapátra és mentőmellényre. A felszerelés a város ingó vagyonának része lesz, így helyi iskolák és egyesületek is igénybe vehetik majd.