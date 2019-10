Modern tanműhelyben ismerkedhetnek az építőipari szakmákkal a tanulók

Több mint 100 tanuló veheti birtokba az ország egyik legjobban felszerelt gyakorlati képzőhelyét a KÉSZ Csoport Izsáki úti Ipari és Innovációs Parkjában, melyet hétfőn adtak át ünnepélyes keretek között. A korábbi tanműhelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásával, 225 millió forintból több mint 700 négyzetméteresre bővítették, teljesen megújították és új eszközöket is beszereztek, így hat építőiparhoz kötődő szakmában, a legmodernebb környezetben kezdhetik meg a tanulók gyakorlati képzésüket.

Az egyre nagyobb kihívást jelentő munkaerőhiányra megoldásként saját gyakorlati képzőhelyet hozott létre a KÉSZ Csoport Kecskeméten, melyet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásával több mint 225 millió forintból korszerűsítettek és egy új épület létesítésével 700 négyzetméteresre bővítettek. Az új gyakorlati képző központban hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, villanyszerelő, gépi forgácsoló, CNC forgácsoló és mechatronikus karbantartó szakmákban szerezhetnek gyakorlati jártasságot a tanulók. A pályaorientációt a tanműhely részeként egy háromdimenziós virtuális valóságot megjelenítő tér segíti, ahol játékos formában ismerhetők meg és próbálhatók ki a különböző építőipari szakmák. A vállalatcsoport célja, hogy a Szakképzés 4.0 rendszerében Vállalati Képzőközponttá váljon. Az új tanműhelyet hétfőn adták át a KÉSZ Csoport Ipari és Innovációs Parkjában.

Az átadáson Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára mondott megnyitó beszédet. Pölöskei Gáborné elmondta, hogy a tanműhelyeket a tanulókat a 21. század szakmai követelményeire felkészítő eszközökkel szerelték fel, majd a szakképzés iparkamarával közös megújításáról szólt. – A szakképzés megújítása több lábon áll. Első feladatunk, hogy vonzó legyen. A másik feladat, hogy megújítsuk a tartalmat, ami egyrészt a 21. század követelményeinek megfelelő tartalmat jelent, másrészt az eszközök megújítását és az ezek működtetéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását – mondta Pölöskei Gáborné és hangsúlyozta, hogy az iskola önmagában nem tud lépést tartani a kor kihívásaival, a szakképzés megújulásához kellenek a vállalatok is. Ezért van különösen nagy jelentősége, hogy a KÉSZ Csoport és a hozzá hasonló cégek támogatják ezt a megújulást.

Gaál József, Kecskemét alpolgármestere köszöntőjében elmondta, hogy Kecskemét méltó szakképző helyet kap a KÉSZ Csoport által és az önkormányzat, az iparkamara, az iskolák és a vállalkozások együttműködésének köszönhetően köszönhetően új szakmákat alkottak meg az új igényekre, melyek oktatása jelenleg is jól működik. – Ezért fontos a vállalatok részvétele a duális képzésben, mert egy iskola nem tud lépést tartani azzal a rendkívül gyors fejlődéssel, ami a gazdaságban tapasztalható – mondta az alpolgármester és hozzátette, hogy a megyében egyre növekszik a duális képzésben résztvevő tanulók és cégek száma.

Vida Tamás, a KÉSZ Holding Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy mára kritikussá vált a szakképzett munkaerő hiánya, amely az ország versenyképességének és a gazdasági növekedésének komoly akadálya lehet. Elérkezett az idő arra, hogy a jelentős nagyvállalatok bekapcsolódjanak a szakképzésbe. Ezzel a minden követelménynek megfelelő tanműhellyel megtették az első lépést, hogy a KÉSZ Csoport, mint piacvezető építőipari vállalatcsoport aktív szerepet vállaljon a szakképzésben és támogassa a Szakképzés 4.0 stratégia megvalósulását.

A köszöntők után Pölöskei Gáborné, Gaál József és Vida Tamás átvágta a létesítmény szalagját.

Az oktatókat is a vállalatok képeznék tovább

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a szakmai oktatók továbbképzését is vállalati környezetben képzelik el, mert ezzel biztosítanák azt, hogy legújabb információk és fejlesztések bekerüljenek az iskolába is. Azt is szeretnék, ha vállalati szakemberek adnának órát az iskolákban az elmélet és a gyakorlat szorosabb összefűzése miatt.