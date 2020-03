Mobil lelátókat telepítettek a kecskeméti egyetem sportcsarnokában

36 millió forintból hő- és füstelvezető rendszert építettek ki és mobil lelátókat telepítettek a Neumann János Egyetem Törös Olga Sportcsarnokában, a KTE Kosárlabda Klub Kft. sportfejlesztési programja keretében.

Futsal, kosárlabda, röplabda és kézilabda mérkőzések megrendezésére is alkalmas az egyetem Törös Olga Sportcsarnoka, ahol nemrég hő- és füstelvezető rendszert építettek ki, és az egyik oldalon immár egy 120 férőhelyes mobil lelátóról követhetik a nézők a meccseket, a hozzátartozók, családtagok pedig a végzősök diplomaosztóját. A két beruházást a a KTE Kosárlabda Klub Kft. sportfejlesztési programja keretében valósították meg, mint megtudtuk, mindez összesen bruttó 36 millió forintba került. Az ünnepélyes átadást kedden tartották, a férfi kosárcsapat is részt vett rajta, edzőjük, Forray Gábor vezetésével.

Sörös Jenő, a KTE Kosárlabda Klub ügyvezetője elmondta, egy három éves folyamat lezárása jött el most, hiszen még 2017-ben keresték meg az egyetem vezetését, hogy egyeztessenek, milyen eszközökre lenne szükség az intézményben, hogy modernebb, biztonságosabb és komfortosabb körülmények között sportolhassanak a hallgatók. Akkor a felsorolt fejlesztéseket kérte az egyetem, és a kft. végig is vitte őket.

– Amióta a klub a tao forrásokat felhasználhatja a sport fejlesztésére, evidens, hogy a város sport infrastruktúráját fejlesztjük. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a kecskeméti sportélet jobb lehetőségeket kaphasson – jelentette ki Sörös Jenő, hozzátéve: bízik abban, hogy az egyetemmel való együttműködésnek csak az első fontos lépését tették meg, és majd továbbiak fogják követni.

Dr. Fülöp Tamás rektor hangsúlyozta, a sokoldalú szakmai felkészítés mellett a mozgás és a sport szeretetére, rendszeres művelésére is ösztönöznie kell az egyetemnek a hallgatókat, hiszen egy sokoldalú, művelt ember elképzelhetetlen játék, csapatban való gondolkodás képessége nélkül.

Az egyetemen elég sok lehetőség van a sportolásra, egyéni és csapatsportágakban is. Fülöp Tamás kiemelte, szép hagyományai vannak Kecskeméten a Magyar Egyetemi és Főiskola Sportszövetség bajnokságainak, tavaly pedig a GAMF adott otthont a felsőoktatási intézmények országos sportversenyének is.

A kiemelkedő sportteljesítményeket elért hallgatókat ösztöndíjjal is támogatják a Neumann János Egyetemen, és igyekeznek gondot fordítani a sport és szabadidős létesítmények karbantartására, megújítására, akár pályázatok révén is, bár a rektor szerint ezen a téren – be kell látniuk – nagyon korlátozottak a lehetőségeik.

– Éppen ezért tartom nagyon fontosnak, hogy egy ízig-vérig kecskeméti egyesület komoly támogatást tudott biztosítani a városban működő egyetem számára – jelentette ki Fülöp Tamás, felhívva a figyelmet, hogy nemcsak a sportesemények, mérkőzések, versenyek, hanem a diplomaátadó ünnepségek körülményei is javulnak.

A felek zárásként megújították a klub és az egyetem között korábban létrejött együttműködési megállapodást.