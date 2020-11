Misével emlékeztek meg a délvidéki áldozatokért Halason

Vasárnap a kiskunhalasi alsóvárosi plébániatemplomban imával emlékeztek meg azokra a délvidéki áldozatokra, akik a jugoszláv haderő etnikai tisztogatása nyomán vesztették életüket.

A kiskunhalasi Pásztortűz Egyesület segítő szervezése mellett a Keskenyúton Alapítvány felhívásához Kiskunhalas is csatlakozott, az 1944/45-ben meggyilkolt délvidéki áldozatok emlékére felajánlott szentmisék kapcsán. Hozdik Zsolt plébános – aki a misét celebrálta – külön felhívta a figyelmet az egyházi áldozatokra.

– Az embertelen kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok nem kímélték a magyarokat, a németeket, de még a szerb-horvátokat sem. Válogatott kínzások mellett öldököltek az erre parancsot kapott alakulatok – mondta Végső István egyesületi elnök, történész.

A jugoszláv katonák célpontjaik voltak a keresztény egyházak is, különösen a papok és az apácák. 1944-1945-ben a Délvidéken az aktívkorú férfiak mellett az idősek, a nők és a gyermekek bántalmazása is jellemző volt. Akit meg akartak hurcolni, de még nem öltek meg, azokat lágerbe zárták. Ezek a táborok 1948-ig működtek a délvidéki területen. Kiskunhalasra is számos menekült érkezett az üldözések miatt – tudtuk meg Végső Istvántól, az egyesület elnökétől.