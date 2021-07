Miniszteri oklevéllel ismerték el az áldozatos munkájukat

Lelkiismeretes és áldozatos munkájáért miniszteri elismerésben részesült Czimer András és Dénes Zoltán, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Is­kola két munkatársa. Az Agrár­minisztérium elismerő oklevelét a napokban vehették át Nagy István agrárminisztertől a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen.

A tangazdaság technikai dolgozói közül Czimer András az, akire mindig lehet számítani – fogal­mazott Rózsa Pál, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgatója. Czimer András tíz éve dolgozik állatgondozóként és éjjeliőrként az iskola tangazdaságában, és mint lapunknak elmondta, jóleső érzés, hogy elismerik a munkáját, ez újabb lendületet ad számára a jövőre nézve.

Czimer Andrásról azt is megtudtuk, nemcsak szereti az állatokat, de ért is hozzájuk. Ezt mindennap be is bizonyítja az iskola 211 hektáros tangazdaságában, ahol elsősorban az állattenyésztés a szakterülete.

Jelenleg harminc magyar szürke és limousine szarvasmarha, százhúsz mangalica, száznyolcvan hússertés és negyven magyar merinó juh napi takarmányozása és gondozása a feladata. A munkát hétköznapokon az oktatók, illetve a tanulók segítségével végzi, de a hétvégi ügyeletet legtöbbször egyedül látja el.

Mindig törekszik arra, hogy alapos gyakorlati tudását minél jobban átadja a tanulóknak. Nagyon jól megtalálja a hangot a kollégáival és a diákokkal egyaránt. A világjárvány okán kialakult rendkívüli helyzetben a tanulók nélkül kellett ellátni az állatokat, a tangazdaságot. A megváltozott körülmények között, az oktatók segítségével derekasan kivette a részét a megnövekedett feladatokból – részletezte Rózsa Pál igazgató. Elmondta, hasonló érdemeket tudhat magáénak Dénes Zoltán oktató és műszaki vezető is, aki tizenkét éve dolgozik a félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola húsipari tanüzemében. Munkája mellett folyamatosan képezte magát, és célul tűzte ki a mestervégzettség megszerzését, melyet 2015-ben sikerült teljesítenie.

Irányítása mellett egyre nyereségesebben működik a tanüzem, egyre több bérvágást tudnak teljesíteni, mely során a tanulók a húsfeldolgozás minden lépését elsajátíthatják. A tanvágón eltöltött több mint egy évtizedes munkássága során nemcsak a pedagógiai munkában vesz részt oktatóként, de hozzásegíti tanulóit a legjobb szaktudás megszerzéséhez. Néhány éve az országos versenyekre való felkészítésben is szerepet vállal, az általa felkészített húsipari termékgyártó tanulók több alkalommal is a dobogó legfelső fokára állhattak fel. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hentesszakmát, valamint a tanüzem által készített termékeket népszerűsítse, helyi és országos szinten egyaránt. Főszervezője többek között a Mezgés Disznóvágásnak, a Mezgé Pikniknek, de rendszeresen képviseli az iskolát a budapesti Mangalica Fesztiválon, ahol hússajtok és kolbászfélék kategóriában is dobogós helyet értek el a mezgés termékek. Szakmaszeretete és embersége példaértékű a jövő nemzedéke számára – hangsúlyozta értékelésében az igazgató.

Dénes Zoltán elmondta, hamarosan betölti a hatvanadik életévét, és számára ez volt a legszebb ajándék. Már kisgyermekként eldöntötte, hogy hentes lesz, és ezt a döntését azóta sem bánta meg.

Oktatóként arra ösztönzi a diákokat, hogy a magyar hentesipart erősítsék. Azt vallja, hogy egy jó hentesnek nem kell külföldre mennie dolgozni, mert egy jó hentes itthon is meg tud élni a munkájából. Egy jó szakembert hazánkban is tisztelet övezi, ezt bizonyítja ez az elismerés és a vele járó sok-sok gratuláció is – vélekedett Dénes Zoltán.