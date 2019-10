Mindenkinek jutott az ételből a félegyházi Mezgében

Maximálisan megvalósult a Termőföldtől az asztalig mottó a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium egészségnapján. A csütörtöki rendezvényen ugyanis a diákok által az iskola tangazdaságában megtermelt és a húsüzemben, gyakorlópékségben, illetve a zöldség-gyümölcs feldolgozóban készült termékeket fogyaszthatták az intézmény tanulói és tanárai.

Az egészségnapnak – amelyet minden évben a kenyér és az élelmezési világnaphoz közel rendeznek meg – húszéves hagyománya van már a Mezgében. A kezdeményezést több céllal indították el. Az iskola vezetősége fontosnak tartja az egészségtudatos táplálkozást, azon belül is a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek fogyasztásának népszerűsítését. Ugyanakkor missziójuknak tekintik a környezetvédelmet is, ezért hangsúlyozott figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Azt szeretnék, ha az emberek minél szélesebb körben a helyben termett és helyben készült élelmiszereket részesítenék előnyben – nyilatkozta hírportálunknak Rózsa Pál igazgató.

Azt is elmondta, hogy a diákok az egészségnapra mintegy kétezer szendvicset és salátákat készítettek, melyekkel az iskola ötszáz diákját és tanárait látták vendégül. A világnapon azonban nemcsak a diákok lakhattak jól, idén is többtálcányi szendviccsel vendégelték meg a félegyházi hajléktalanszálló lakóit. Az egészségnap nemcsak a táplálkozás jegyében telt, változatos programokkal is népszerűsítették az egészséges életmódot.