Mindenki megtapasztalhatta az együttlét örömét a bugaci falunapon

Tizenkilenc bográcsban rotyogtak a pörköltek a szombati bugaci falunapon. A huszonkettedik alkalommal megrendezett eseményen azonban nemcsak finom ételek, hanem gazdag programok is várták az érdeklődőket.

Családias hangulatban telt a huszonkettedik bugaci falunap szombaton. Ezt a családias hangulatot, az együttlét örömét tartja a falunap legfontosabb értékének Szőke András humorista, a főzőverseny zsűrijének elnöke. A bírálatban Szabó László polgármester és Ficsór István volt a segítsége.

A baon.hu érdeklődésére az elnök elmondta, gazdag kínálat várta a zsűri tagjait, közel harmincféle ételt kóstoltak meg. A bográcsokban különféle pörköltek és halászlé is rotyogott, de volt, aki sült halat vagy velőt készített.

Szőke András kiemelte, hogy nagyon finom házi savanyúságokat kóstolhattak, és a köretekre is a gazdag, hagyományos ízvilág volt jellemző. A galuska mellett megjelent a tarhonya és a kapros tökfőzelék is. De a bátrabbak gombát és medvehagymát is használtak – részletezte az elnök. Azt is elmondta, hogy a főételek mellett házi süteményekkel is nevezhettek a versenyre, melyek elbírálása szintén nagy feladat volt, hiszen széles volt a kínálat. Ezért a zsűri úgy döntött, hogy a dobogós helyezettek mellett külön oklevelekkel köszönik meg a versenyzők aktivitását, ötleteit.

Ugyanakkor Szőke András arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen eseményen nem a verseny a legfontosabb, hanem az együttlét öröme, a többgenerációs jelenlét. Hiszen egy-egy csapatnál az idősebb nemzedék mellett a kisgyerekek, a serdülők is kivették a részüket a főzésből. Ez azért is fontos, mert a fiatalok így tudják megtanulni az amúgy nem könnyű szabad tűzön főzés technikáját.

– Fontosnak tartom, hogy ezeket a hagyományokat továbbadjuk. Egy ilyen esemény során a fiatalok megtapasztalhatják, hogy mindenki a legnagyobb alázattal készült a versenyre. Megtapasztalhatják a családias hangulatot – én ezt tartom a legfontosabbnak – vélekedett a zsűri elnöke.

– A mai virtuális világunkban egyre kevesebb a valós, megélt élmény. Egyre kevesebb olyan helyzetet látok, főként a nagyvárosi életben, amikor valójában találkozunk. Olvashatunk mindenről – így a főzésről is – tanácsokat az interneten, de ha nincs mellettünk a nagymama, a szomszéd, ha nem látjuk azt, hogyan kell elkészíteni például egy klasszikus pásztorételt, akkor nem kapjuk meg a megfelelő tudást. Ugyanakkor azt látom, a mai világban nincs igény arra, hogy ezek az erős közösségek, ezek a vidéki bástyák jelen legyenek. Pedig a falvak olyan fontos fáklyái az országnak, amelyeket mindenképp meg kell őrizni – hangsúlyozta Szőke András.

A falunap vendégei nemcsak a versenyen készült ételeket kóstolhatták meg, hanem a községi konyha szakácsai által főzött pásztorételeket, keménylebbencset és keménytarhonyát, valamint a helyi nagycsaládosok egyesülete által sütött több mint ezer palacsintát is. Ezenkívül biciklishow, táncbemutató, strandfociverseny, Pál Dénes koncertje és udvarbál várta még a vendégeket. A rendezvényt a Bugaci Tanyaszínház nagy sikerű szabadtéri előadása koronázta meg. A társulat idén a Páros élet című parasztkomédiát mutatta be a vasútállomás mellett felállított színpadon.