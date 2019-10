Minden korosztálynak érdemes nyelvet tanulnia

Munkaerőpiaci esélyekről tartottak előadásokat a Család és Karrier Pont Képben vagyunk című szakmai tájékoztatóján, a Kalocsai Kulturális Központban a napokban. Egy szociális intézménynél természetes, hogy túlnyomó részt női dolgozók vannak, viszont ennek csaknem fordítottja igaz egy helyi gyár kollektívájára.

– Az intézményünkben közel százan dolgoznak, ők elsősorban ápolói tevékenységet végeznek – vázolta fel Rumi László, a szociális központ vezetője. – Kilencvenszázalékos túlsúllyal női dolgozókat foglalkoztatunk, de ez olyan szakterület, amelyben zömmel egyébként is nők dolgoznak – húzta alá. Hangsúlyozta: ők is érzik a szakképzett munkaerő hiányát, ezért komolyan veszik a meglévők megtartását. Ehhez segítséget adnak pályázataik, amelyek pluszjövedelmet is jelenthetnek a dolgozóknak.

Ugyancsak a munkaerő megtartásáért tett erőfeszítéseket hangsúlyozta Droblyen Csaba. Az Emika Elektromechanikai Zrt. ­vezérigazgatója leszögezte: azért tartanak majálisokat, családi napokat, hogy a munkatársak érezzék a megbecsülést. Fontosnak tartja a vezérigazgatói tájékoztatókat is, e fórumokon személyesen közli az aktualitásokat a gyár munkatársaival. Náluk nagyjából hatvan-negyven százalékban dolgoznak férfiak és nők, ami a fizikai munkakörök túlsúlya miatt alakult így, de „a vállalatmenedzsment tizenegy fős teamjéből például hatan hölgyek, ami azért nem tipikus” – mutatott rá.

– Ha valaki normális pozíciót szeretne, használható nyelvtudást kell szereznie – fogott meg egy másik szempontot Vén Andrea, az AN-JU Nyelviskola igazgatója, hozzáfűzve: ezzel nyilván haza is beszél. Együttműködnek állami intézményekkel, hogy több száz órás ingyenes tanfolyamokat tartsanak, mert szerinte nincs olyan korosztály, amelynek már ne lenne érdemes belevágni a nyelvtanulásba. Vagy a felvételi pontszámok növelése miatt fontos, vagy azért, mert külföldi tulajdonú cégnél enélkül lehetetlen az előbbre jutás. Megemlítette: hatvan év feletti tanulóik is rendszeresen vannak, mert ők a külföldi családlátogatásokra utazva akarnak boldogulni.