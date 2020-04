Minden kécskei lakos védőmaszkot kap

A koronavírus elleni harcot segítve 15 ezer darab orvosi maszkot ajánlott fel a Duna Bonum magánalapítvány Tiszakécske városának.

A védőmaszkokat minden tiszakécskei lakos megkapja, a fennmaradó tételt pedig a városi közintézményekben dolgozók használhatják majd.

A Duna Aszfalt Kft. a koronavírus-járvány kitörése óta minden lehetséges módon próbálta a megfelelő védőmaszkokat beszerezni a munkavállalói számára. Miután jelenleg a világon vélhetően az egyik legkeresettebb termék az orvosi védőmaszk, így a Duna Aszfalt Kft.-nek is rendkívüli akadályokkal kellett megküzdenie, hogy be tudjon szerezni százezer darab N95-ös típusú orvosi védőmaszkot. A közel 200 millió forintos beszerzés keretén belül megvásárolt maszkokat az 1500 főt foglalkoztató Duna-csoport dolgozói számára már el is kezdték kiosztani.

A Duna Aszfalt Kft. tulajdonosa, Szíjj László, a Duna Bonum nevű magánalapítványán keresztül ebből a jelentős kontingensből 15 ezer darab maszkot tegnap a vállalat székhelyén, Tiszakécskén átadott Tóth Jánosnak, a város polgármesterének, annak érdekében, hogy minden tiszakécskei lakos kaphasson egyet-egyet belőle. A polgármesteri hivatal azon túl, hogy a lakosoknak eljuttatja a védőmaszkokat, vállalta, hogy a fennmaradó tételt a városi közintézményekben dolgozók számára átadja.

A Duna Aszfalt Kft. továbbá a Bács-Kiskun Megyei Kórház Alapítványa számára mintegy 18 millió forintos támogatás által, további két GE Carescape R860 magas tudású intenzívosztályos lélegeztetőgép megrendelését tette lehetővé.

A Szíjj László tulajdonában álló Duna Aszfalt Kft. már sok száz esetben kezdeményezett vagy vett részt különböző, esetenként akár több tízmillió forintos nagyságú támogatási akciókban. A társaság egyik utolsó ilyen támogatása volt, amikor tavaly októberben az SMA 2-es típusú, gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenvedő Leventének a szükséges gyógyszer megvásárlásához százmillió forintos támogatást nyújtott. A vállalkozó mára létrehozta a Duna Bonum nevű magánalapítványát, amelyen keresztül immár, mint magánszemély is jelentős értékű adományokkal segít.