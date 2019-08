Minden érintettre kiterjesztenék az otthonápolási díjat

Ápolási díj: azonnali lépésekre van szükség címmel tartott sajtótájékoztatót szerdán Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője Kecskeméten.

Ungár Péter elmondta, hogy ugyan a kormány tavaly megemelte a gyermeküket otthon ápolók díját, de azt nem tudta megfelelő érvekkel alátámasztani, hogy miért nem terjesztette ki az emelést azok körére is, akik nem gyermeküket ápolják otthon. A szülőjüket, testvérüket vagy házastársukat otthon ápolók így továbbra is 38 és 58 ezer forintot kapnak havonta a 24 órás munkájukért. Ungár Péter szerint nem érthető, hogy miért nem terjesztette ki rájuk is a kormányzat az emelést. Ungár Gulyás Gergelyt, a miniszterelnökséget vezető minisztert idézte, aki szerint sok visszaélés történt az otthonápolási díjjal kapcsolatban, de hogy pontosan mennyi nem tudni, mert Ungár Péter több adatigénylésére sem közölte ennek számát a kormány. Ungár Péter szerint az otthonápolási díj kiterjesztése csekély költségvetési összeget – 40-50 milliárd forintot – igényelne, ezért az LMP ismételten a Parlament elé terjeszti a minimálbérhez igazodó otthonápolási díj egységességéről szóló törvényjavaslatát.