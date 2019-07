Milliókba kerülnek a játszótéri rongálások

Az eldobált cigicsikkek és a PET-palackok sajnos már megszokottak egyes kecskeméti játszótereken, de a sörös- és borosüvegek, esetenként óvszerek és fecskendők látványa nagyon felháborítja a helyi kisgyerekes szülőket.

„Sok mindenhez hozzá lehet szokni…, de hogy egy olyan közösségi teret csesszenek szét rendszeresen – tök mindegy, kicsoda, fiatalkorú vagy felnőtt, csöves vagy tini –, amit kisgyerekek használnának nap mint nap, ez már nem fér bele. A játszótér kerítése meg van rongálva, a gyerekek válogathatnak, hogy boros- vagy sörösüveggel játszanak, esetleg a meghagyott piába nyúljanak bele, vagy akár csikket is szedegethetnek a homokozóvödörbe. Találtunk egy helyes kis kupacot is, amit valószínűleg meggyújtottak, biztos fázott a lelkem a 15 fokos éjszakában” – írta egy elkeseredett kisgyerekes anyuka a minap, a Gyenes téri játszótéren általa tapasztalt állapotokról a legnagyobb közösségi oldalon. Fotókkal is illusztrálta, hogy előző este a buli valamelyik mulatozó társaságnak a hinta és a mászóka között kezdődött, vagy éppen itt ért véget.

A Gyenes téri játszótér városközponti elhelyezkedése miatt hatványozottan ki van téve a szemetelésnek, ráadásul a parkos környezet miatt a fedél nélkül élők is rendszeresen feltűnnek itt. Hétfő délelőtt mi viszonylag tisztának találtuk, egy-két üvegcserép, csomagolóanyag hevert a földön. Egy ovis-kisiskolás táborozókat vezető hölgy elmondta, hogy a fészekhintát múlt héten megrongálták, leszakadt az egyik oldalon a lánc, de másnapra megjavították. Szemetet ők is szoktak látni, de szerinte tragikusnak azért nem mondható a helyzet.

– Nagyon sokan ide hoznák a gyermekeiket játszani, de a sok szemét miatt nem merik. Éjszakánként a randalírozó fiatalok ezt okozzák. Szülők tűt is találtak, ez a helyzet tarthatatlan és kezdeni kellene vele valamit. A tábla sem tartja vissza őket – ezt pedig már egy olvasónk írta hétvégén, a Damjanich utcai játszótérről, ugyancsak fotókkal illusztrálva a széttört üvegeket, padon hagyott üdítős- és sörösdobozokat. Ez szintén egy frekventált, sűrűn lakott övezetben lévő játszótér, talán ennek is tulajdonítható, hogy itt is gondot okoznak a szemetelők és a vandálok. Valószínűleg utóbbiak miatt vált egy éve balesetveszélyessé a csúszdás mászóvár, le is kellett bontani.

Hétfő délelőtt tíz órakor a közmunkások már éppen végeztek a takarításával, így itt is nagyjából rend fogadott minket. A kisfiával éppen homokozó Bognár Tímeától megtudtuk, azért nem mindig ilyen jó a helyzet. Múltkor táborozók hagytak maguk után sok üdítősüveget, zacskót, a világgal ismerkedő kisgyerek pedig cigarettacsikket szinte bárhonnan felszedegethet, ha a szülő nem figyel rá. A biztonság kedvéért Tímea is mindenhová elkíséri gyermekét, mert úgy tudja, már óvszer is előkerült a játszótéren. Ő egyébként nem nézegeti el a szemetet, hanem a tettek mezejére lép: összegyűjti és kidobja. Mint elmondta, pár ismerős édesanya is így szokott tenni.

– Szerintem járnak ide bulizó fiatalok, amivel még nem is lenne baj, ha rendet hagynának maguk után – mondta az édesanya, aki kijelentette: egy közterületen lévő játszótértől nyilván nem vár el patikatisztaságot, de annak örülne, ha gyakrabban ürítenék a kukákat, mert egy teli edénybe nehéz a szemetet beledobni.