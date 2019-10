Mikrohullámmal roncsolják a daganatot

Újfajta műtéti módszer alkalmazását kezdték meg a kecskeméti megyei kórházban: májdaganatba tű formájú elektromos elektródákat szúrnak, így roncsolva a tumort, mely később felszívódik.

Új alternatíva áll rendelkezésre a kecskeméti megyei kórházban a daganatok eltávolítására. Mint azt dr. Sikorszki László PhD, az általános sebészeti osztály vezető főorvosa elmondta: azoknál a betegeknél, akik valamilyen ok miatt nem műthetőek (korábban már átestek operáción, de kiújult a rák, túl nagy a rosszindulatú tumor mérete, kedvezőtlen az elhelyezkedése), mostantól szóba jöhet a mikrohullámú termoabláció módszere is. Ezt Kecskeméten egyelőre áttétes májdaganatoknál alkalmazzák.

Az eljárás során tű formájú elektromos elektródákat szúrnak a daganatba, ultrahangvezérlés segítségével. Az igen nagy frekvenciájú váltóáram hatására a daganat akár 100 Celsius fokra is felmelegszik, roncsolódik, gyakorlatilag „megfő”. A kezelés során elpusztuló tumor elhalt szövetként idővel összezsugorodik és hegszövet váltja fel.

Arról egy sebészből, onkológusból, radiológusból, invazív radiológusból, patológusból, sugárterapeutából álló onko-team, orvoscsoport dönt, hogy a beteg műthető-e, és ha nem, van-e lehetőség a roncsolásos beavatkozásra. Ez ugyanis legfeljebb 4-5 centiméter átmérőjű és kis számú daganatnál alkalmazható. Mint azt azt Sikorszki László hangsúlyozta, a hőablációs módszer szélesíti a daganat-eltávolítás eszköztárát, bizonyos esetekben végleges megoldást, máskor kiegészítő beavatkozást jelenthet.

Nagy előnye, hogy minimál invazív technikával, azaz a has felnyitása nélkül lehet operálni, ami a hagyományosnál jóval kisebb terhelést jelent a betegnek, sokkal kevesebb vérzéssel jár, helyi fájdalomcsillapításban, bódítással végzik, és a páciens 24 órás megfigyelés után hazamehet. Műtéti heg sem marad, csak egy tűszúrásnyi.

Pénteken dr. Végh Eszter radiológus szakorvos egymás után három mikrohullámú termoablációs műtétet is elvégzett, az elsőre a sajtó munkatársai is bemehettek. Ekkor egy idős úr 2 centiméteres májdaganatát roncsolták meg az újfajta modern eljárással. Végh Esztertől megtudtuk, eddig egy betegnél alkalmazták a módszert, de arra törekszenek, hogy ezután rendszeresebbé váljon, ami indokolt is lenne, hiszen a betegeknek egy jobb életminőséget és hosszabb élettartamot biztosíthat. Hozzátette, a felépülési esélyek is javulhatnak egy ilyen operáció után.

– A primer májrákok száma egyre növekvő tendenciát mutat, Magyarországon a férfiaknál az első három között van a daganatos megbetegedések halálozási mutatójában, de óriási a száma azoknak is, akiknél a bélrendszeri daganatok a májon okoznak áttétet – mondta a doktornő. A költségeket firtató kérdésünkre elmondta: a beavatkozáshoz használt eszköz drága, de egy nagy hasi műtét és az ezzel járó intenzív ápolás költségeihez képest akár olcsóbb is lehet. A kecskeméti műtéteket mindenesetre finanszírozza a társadalombiztosítás, a betegeknek nem kell érte fizetniük többszázezres összeget.