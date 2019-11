Mézes reggelin népszerűsítették a mézfogyasztást

A mézfogyasztás népszerűsítése céljával indította el az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrárminisztérium közösen Európai Mézes Reggeli programot. Ennek keretében országszerte, így Kiskunfélegyházán is mézes reggelire várták a diákokat pénteken.

Az országos programhoz csatlakozott Kis Miklós, petőfiszállási tanár és hobbi-méhész is, aki a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola második osztályos diákjait látta vendégül mézes kiflivel és mézes teával. A rendhagyó interaktív órán a gyerekek megismerkedhettek a méhek életével, a kaptárban folyó munkával és a méz előállításával. Különböző fajta mézeket kóstolhattak és kipróbálhatták a méhészek mindennapos eszközeit is. A program zárásaként díjazták a rendezvényhez kapcsolódó rajzpályázat legjobbjait.

Kis Miklós hírportálunknak elmondta, a program évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Tavaly több mint ezer hazai óvodában és iskolában voltak jelen a méhészek és közel 170 ezer gyermek kaphatott mézes reggelit. Azt is megtudtuk, hogy a hazánkban megtermelt méz 80-90 százalékát külföldön értékesítik, sokszor rosszabb minőségű termékek feljavítására. Sajnálatos tény azt is, hogy a magyarok átlagosan mindössze 80 dekagramm mézet fogyasztanak évente, miközben az uniós országokban átlagosan 1,7 kilogramm méz fogy fejenként. Ám ha magyar emberek kétharmada naponta elfogyasztana egy teáskanálnyi mézet, akkor az összes belföldön megtermelt mennyiség elfogyna – tette hozzá Kis Miklós.

Előadásából a gyerekek azt is megtudhatták, hogy egy kilogramm mézért a méheknek közel négymillió virágot kell meglátogatniuk, mialatt közel 150 ezer kilométert repülnek. Az élelmiszeripar és a zöldség-gyümölcs termesztés közel 80 százaléka függ a méhek beporzásától, nélkülük bolygónk mezőgazdasága és ökoszisztémája összeomlana – hangsúlyozta Kis Miklós, aki pedagógusként, kertészként valamint méhészként is fontosnak tartja, hogy gyerekek már alsó tagozatban megismerjék környezetünk apró, de annál hasznosabb teremtményeit, az általuk végzett szorgos munka gyümölcsét, valamint azt is, hogy nélkülük szó szerint megállna az élet a földön.