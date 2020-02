Mézadományt kapott a halasi kórház és a mentők

A karácsonyi ajándékozás után újabb meglepetéssel készült egy kiskunhalasi vállalkozó, aki közel nyolcvan üveg mézet adományozott a halasi kórház gyermekosztályának és a kiskunhalasi mentőállomás dolgozóinak.

A karácsonyi önzetlen ajándékozás is gyönyörű volt, de még szebb és meglepőbb, amikor úgy okozunk meglepetést, amikor senki nem számít rá – számolt be közösségi oldalán Erdélyi Zsolt halasi vállalkozó, aki egy méhészet termékeiből vitt ajándékba a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Gyermekosztályának, majd a szomszédos mentőállomást is meglátogatta, ahova szintén jutott a rengeteg üveg mézből. A halasi vállalkozó karácsonykor gyümölccsel lepte meg a halasi mentő dolgozókat.