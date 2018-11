Mesés állapotok uralkodnak a megújult mizsei óvodában

Összesen 170 millió forintból újult meg a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A nagyszabású projekt záróünnepségét csütörtökön tartották az intézményben. A beruházás finanszírozása két forrásból történt. A lajosmizsei önkormányzat tavaly 150 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós pályázati támogatást nyert az óvoda és bölcsőde fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, melyet további 20 millió forint önerővel egészített ki.

A projekt záróünnepségén verses-táncos műsort adott az óvoda Katica csoportja, majd Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke mondott köszöntőbeszédet.

– 63 milliárd forint jut a településekre Bács-­Kiskun megyében. Annak idején a megyei közgyűlésre rábízták, hogy az ebből megvalósuló fejlesztéseket koordinálja úgy, hogy minél többen elégedettek legyenek. Megkérdeztük a településvezetőket, a testületeket, és Lajosmizse is leadott egy listát, hogy mely fejlesztések fontosak a város életében. Igyekeztünk ezeket megvalósítani. Lajosmizsére 2 milliárd forintos összeg jut – fejtette ki, majd Basky András, Lajosmizse polgármestere mondott köszönetet minden személynek, aki a projekt lebonyolításában részt vett.

A beruházás keretében az intézmény Attila utcai székhelyóvodája, valamint a Rákóczi és a Szent Lajos utcai tagintézményei is teljes belső felújításon estek át, mely során megújultak a villanyvezetékek, a csoportszobák, a mosdók és a folyosók. A székhelyóvodában lezajlott továbbá a konyha és a gyermekmedence fejlesztése, valamint az intézmény új, utcai kerítést is kapott, továbbá új játékokkal is gyarapodott minden intézményrész.

– A mai nap egy örömünnep. Mondhatnám, mesét írtunk, mely valóra vált. Köszönöm a szülők nevében is, hiszen ők is nagyon büszkék arra, hogy a Bács-Kiskun megyei önkormányzat, Lajosmizse képviselő-testülete és a kormányunk is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek esztétikus, szép környezetben kapják meg a nevelést és az oktatást – mondta Kocsis Györgyné, a Meserét Óvoda intézményvezetője.

